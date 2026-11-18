Las últimas palabras de Rossi, donde reconoce que le da mucha rabia de que Marc Márquez le supere, contrastan con estas otras

Marc Márquez podría coronarse este sábado como campeón del mundo de MotoGP y, con ello, superaría definitivamente en títulos a Valentino Rossi, tanto en la categoría reina como en el global de títulos mundiales. Sería el octavo título del ilerdense en MotoGP y el décimo en total, tras los que logró en 125cc y en Moto2.

Sólo le falta acabar el Sprint por delante de Jorge Martín o sumar 15 puntos a lo largo de todo el fin de semana, en el caso de que su gran rival hiciera el pleno. Lo tiene casi hecho, pero corre en un circuito, el de Portimao, donde aún no se ha estrenado a lo largo de su carrera. Sí ganó en su día en Estoril cuando se corría allí el Gran Premio de Portugal de MotoGP, pero aún no lo ha hecho en el Algarve.

"Estamos en la fase decisiva de la temporada y tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sin perder de vista nuestro objetivo. (…) Mentalmente me encuentro bien y creo que eso es fundamental para afrontar este momento de la temporada", señala Marc Márquez antes de afrontar la que sería su segunda 'bola de partido' tras la que tuvo en Qatar, donde necesitaba ganar y que su rival no puntuara.

El inminente décimo título del mayor de los hermanos Márquez ha hecho que muchos miren a su gran rival, Valentino Rossi, quien curiosamente ha estado promocionando un libro que ha publicado, lo que ha hecho que tenga que hablar del español y de la posibilidad de que le supere.

Rossi, dolido con la opción de que Marc Márquez gane

En ese sentido, el italiano no ha podido ocultar que está muy dolido por ello y ha vuelto a sacar a pasear lo sucedido en el Mundial de 2015, año en el que Il Dottore culpa a Marc Márquez de ayudar a Jorge Lorenzo a ganarle aquel campeonato.

Marc Márquez, piloto de Ducati. / Imago

"La historia de 2015 es aún más absurda y ahora me da aún más rabia porque Márquez no estaba luchando por el campeonato, Lorenzo y yo sí. Márquez solo luchaba para hacerme perder y al final, lo logró. Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele. Han pasado más de 10 años, pero la sensación y mi estado de ánimo cuando pienso en ello son los mismos que aquella noche en Valencia, y eso me preocupa un poco. Muchas veces me miro al espejo y me digo: 'No nos centremos en el que se perdió, sino, quizá, en los demás'. Pero así es el deporte. Lo que se pierde duele mucho más que lo que ganas", afirma el italiano en Che tempo che fa, programa al que acudió a presentar su libro.

Muy diferente eran sus palabras dos o tres años antes. Marc Márquez nunca ha ocultado que Rossi era su ídolo de pequeño y el italiano lo veía como un campeón de futuro. Incluso por encima de él. Pero no como el rival implacable que fue durante los años que coincidieron en la categoría reina del motociclismo.

Veía a Marc como el mejor de la historia

"Tiene todo el potencial para convertirse en el mejor de todos los tiempos, o incluso mejor que yo, o ganar más que yo. Tiene un gran talento, grandes habilidades y además es muy joven. Pero aún es muy pronto para decirlo, porque todavía le queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, tiene un 100% de posibilidades de lograrlo", reconocía Rossi, quien admití su buena relación con Marc Márquez.

Valentino Rossi, sobre Marc Márquez: “Es como yo, pero mejorado" / Imago

"Me llevo bien con Marc. Estoy contento con él también porque no es como si yo fuera el campeón del mundo del año pasado y ahora él me ganara y se llevara el número uno”, añadía un Valentino Rossi que insistía en que Marc Márquez iba a ser mejor que él: "Marc es como yo, pero mejorado, el nuevo modelo".

El propio Márquez devolvía los elogios, aunque en 2015, tras las acusaciones de Rossi de querer beneficiar a su rival y después de la presión que le metió, no tuvo duda en aquella última carrera de Valencia. "Con las dos semanas que he pasado, que no se las deseo a nadie, si ganando beneficio al que me lo ha hecho...", señaló luego el catalán. Rossi nunca asimiló que su culpa en aquella estrategia que tal mal le salió.