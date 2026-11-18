A sus 19 años, y pese a no haber debutado aún con el primer equipo perico, Thomas Coulombe, que también podría jugar con España, ha dado un gran salto en su carrera al estrenarse con la absoluta de Chile en este parón internacional

Es cada vez más habitual que selecciones de otros continentes busquen talentos nacidos y formados en Europa pero con raíces en sus países, convirtiéndoles en fichajes en muchas ocasiones de gran valor. Es el caso, por ejemplo de Marruecos, que se presentó en el último Mundial con ocho futbolistas nacidos en España: Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Ismael Saibari , Chadi Riad, Munir Mohamedi y Ayoube Amaimouni. Pero al otro lado del charco, también hay combinados nacionales que empiezan a echar sus redes en nuestro fútbol.

Así, la selección de Chile ha decidido dar la alternativa con la absoluta a Thomas Dean Coulombe Montenegro, lateral izquierdo de solo 19 años, nacido en Barcelona, que ni siquiera ha debutado aún con el primer equipo del Espanyol, donde tiene contrato hasta 2029. De momento, eso sí, brilla con su filial en Segunda RFEF, donde suma dos goles en ocho partidos a las órdenes de Sergio García.

Obviamente, no se trata de un jugador que estuviese en el punto de mira de Luis de la Fuente. Aunque ha desarrollado toda su carrera en Cataluña, tampoco ha sido llamado nunca en las categorías inferiores de la 'Roja', la española. Pero resulta llamativo que en el país andino se hayan apresurado a propiciar este importante salto con su 'Roja', después de que el pasado mes de junio debutase con la sub 20 y jugase como titular dos encuentros amistosos ante Brasil.

El canterano perico, que militó hace dos campañas cedido en la Damm y ha dado el salto al filial este curso, ya se estrenó con Chile como invitado en el anterior parón internacional, en septiembre, en el que el combinado andino se enfrentó a Canadá, Estados Unidos y México, si bien ni siquiera llegó a sentarse en el banquillo en ninguno de los tres choques.

Convocado de urgencia tras marcar un golazo con la sub 20

Sin embargo, esta pasada madrugada, Nicolás Córdova permitió que el joven Coulombe cumpliese un sueño al hacerlo debutar en el amistoso disputado ante Colombia en el Monumental de Santiago y que acabó con empate a cero, disfrutando de los cinco últimos minutos, en lugar del sevillista Gabriel Suazo.

"Cuando me llamaron para entrar no me lo creía y nada más entré supe que tenía que dar todo por esta camiseta, por este escudo, que represento a mi país. Estoy muy contento de debutar y hacer algo que soñé desde pequeño. Desde un inicio me trataron como si fuera uno que lleva años ahí; me han tratado muy bien, han sido muy cercanos. Igual que Nico Córdova, estoy muy agradecido por el trato que han tenido conmigo", afirmó el canterano perico, que fue convocado a última hora por la lesión de Diego Ulloa, después de brillar el pasado lunes con la sub 20, al firmar un golazo con un lanzamiento lejano en la victoria sobre México por 2-0.

Thomas Coulombe celebra un gol con el Espanyol B. / RCD Espanyol

También podría jugar con Estados Unidos

Aunque nació en Barcelona, su nombre le delata. Su padre es de Estados Unidos, selección que también podría convocarlo, y su madre chilena, de ahí que haya dado el paso de jugar con el combinado andino, que ha puesto en práctica esa estrategia tan común en otros países de buscar jugadores fuera de sus fronteras. De hecho, hace no tanto ya 'pescó' en Inglaterra a Ben Brereton y Lawrence Vigouroux, del Sheffield United y el Swansea, respectivamente.

Lo que dice la normativa FIFA

Da igual que el debut de Coulombe llegase en un amistoso y no un partido oficial a efectos de la normativa FIFA que permite a un jugador cambiar de selección. En el momento que juegue cuatro partidos con Chile, ya no podría dar marcha atrás. El seleccionador, Nicolás Córdova, lo tiene en el punto de mira desde hace meses, cuando viajó a Europa para seguirlo de cerca, apresurándose a atarlo pese no haber aparecido en la élite del fútbol español.

Su hermana, también perica, se ha decantado igualmente por Chile

Además, en el filial femenino de Espanyol también juega la hermana del lateral zurdo, Sofía Coulombe, que aterrizó este verano en el club catalán después de militar dos temporadas y media en la Columbia State University estadounidense. En su caso, además, también ha decidido jugar con la absoluta de Chile, con la que debutó el pasado junio.