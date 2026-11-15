Marc Roca (con la miel en los labios) y Álvaro Valles, dos fijos para el derbi que vuelven ya y descansados
El catalán ha estado a punto de suplir en el Metropolitano al lesionado Zubimendi, pero el 1-3 ante una Inglaterra con diez propició que Luis de la Fuente apostara por Nico Williams, autor enseguida del 2-3, y pospusiera el estreno con la 'Roja' tanto del pivote como del portero, que podrán ejercitarse este lunes seguramente a las órdenes de Pellegrini
Son, junto a un Ez Abde que todavía tiene que jugar con Marruecos ante Níger el próximo martes a las 21:00 horas (por suerte, en Rabat, facilitando su regreso a España ya seguramente a primera hora del jueves), los tres indiscutibles de Manuel Pellegrini que se han marchado con sus selecciones en este parón internacional, pero, al menos, felizmente para los intereses del Real Betis aunque infelizmente para los suyos particulares, serán los primeros en regresar a casa, además descansados. Y es que Álvaro Valles ha sido uno de los descartes de 'La Roja' en los duelos ante República Checa e Inglaterra, sumando una gran experiencia, pero alejándose de un estreno con la Absoluta que rozó Marc Roca, igualmente sin minutos a la postre.
Y es que el catalán, dentro de la convocatoria las dos veces, se quedó en el banquillo, aunque durante unos segundos parecía la elección de Luis de la Fuente este domingo cuando se lesionó Martín Zubimendi y ya se habían realizado cuatro cambios. Finalmente, al ser el marcador de 1-3 y haberse quedado los británicos con diez, el seleccionador de Haro se decantó por un relevo arriesgado, ingresando en el campo un Nico Williams que anotaría por la vía rápida el 2-3 y formando un doble pivote muy ofensivo con Pedri González y Álex Baena. Se quedó esta vez, por lo tanto, con la miel en los labios el de La Granada, que, como el cuarto portero en esta citación, tendrá más oportunidades a este paso si mantiene el nivel.
Como quiera que el segundo encuentro de España en la Nations League se disputó en el Metropolitano, el reintegro de ambos futbolistas, como se ha dicho fundamentales en clave verdiblanca con vistas a El Gran Derbi del próximo sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC, será más sencillo. Y, a falta de confirmación, podrán pernoctar en sus domicilios para unirse, a mayor o menor ritmo, este lunes a partir de las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para empezar a preparar el duelo cainita. El martes a las siete de la tarde compiten Manu González y Ángel Ortiz en Albania con la sub 21, lo mismo que Troy Parrot en Irlanda ante Kosovo.
A Bernal, Fidalgo y Deossa no se le espera antes del viernes
Tardarán mucho más (juegan en la madrugada española del miércoles al otro lado del charco) el uruguayo Facundo Bernal, el mexicano Álvaro Fidalgo y el colombiano Nelson Deossa. Tanto que, en el mejor de los casos, estarían disponibles para ejercitarse en Los Bermejales ya el viernes, en la víspera de una cita de máxima rivalidad que probablemente no iban a afrontar desde el inicio en cualquier caso, si bien esta circunstancia prácticamente les descarta en esta ocasión. De hecho, el 'Ingeniero' es poco amigo de otorgar titularidades a los que vuelven de un viaje más o menos largo con sus selecciones, máxime cuando parten de Suramérica. Esta vez no será diferente. Quitando a Álvaro Valles y Marc Roca, seguramente sólo haga una excepción con Ez Abde.