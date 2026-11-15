Marc Roca (con la miel en los labios) y Álvaro Valles, dos fijos para el derbi que vuelven ya y descansados

El catalán ha estado a punto de suplir en el Metropolitano al lesionado Zubimendi, pero el 1-3 ante una Inglaterra con diez propició que Luis de la Fuente apostara por Nico Williams, autor enseguida del 2-3, y pospusiera el estreno con la 'Roja' tanto del pivote como del portero, que podrán ejercitarse este lunes seguramente a las órdenes de Pellegrini

Son, junto a un ﻿Ez Abde que todavía tiene que jugar con ﻿Marruecos ante ﻿Níger el próximo martes a las ﻿21:00 horas ﻿(por suerte, en ﻿Rabat﻿, facilitando su regreso a ﻿España ya seguramente a primera hora del jueves), los tres indiscutibles de ﻿Manuel Pellegrini que se han marchado con sus selecciones en este parón internacional, pero, al menos, felizmente para los intereses del ﻿Real Betis aunque infelizmente para los suyos particulares, serán los primeros en regresar a casa, además descansados. Y es que Álvaro Valles ha sido uno de los descartes de '﻿La Roja﻿' en los duelos ante ﻿República Checa e ﻿Inglaterra﻿, sumando una gran experiencia, pero alejándose de un estreno con la Absoluta que rozó ﻿Marc Roca﻿, igualmente sin minutos a la postre.

El ex espanyolista, llegando a Las Rozas. / @sefutbol

El ex espanyolista, llegando a Las Rozas. / @sefutbol

Y es que el catalán, dentro de la convocatoria las dos veces, se quedó en el banquillo, aunque durante unos segundos parecía la elección de ﻿Luis de la Fuente este domingo cuando se lesionó ﻿Martín Zubimendi y ya se habían realizado cuatro cambios. Finalmente, al ser el marcador de 1-3 y haberse quedado los británicos con diez, el seleccionador de ﻿Haro se decantó por un relevo arriesgado, ingresando en el campo un ﻿Nico Williams que anotaría por la vía rápida el 2-3 y formando un doble pivote muy ofensivo con ﻿Pedri González y ﻿Álex Baena﻿. Se quedó esta vez, por lo tanto, con la miel en los labios el de ﻿La Granada﻿, que, como el cuarto portero en esta citación, tendrá más oportunidades a este paso si mantiene el nivel.

Como quiera que el segundo encuentro de ﻿España en la ﻿Nations League se disputó en el ﻿Metropolitano﻿, el reintegro de ambos futbolistas, como se ha dicho fundamentales en clave verdiblanca con vistas a ﻿El Gran Derbi del próximo ﻿sábado 21 de noviembre a las ﻿18:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán ante el ﻿Sevilla FC﻿, será más sencillo. Y, a falta de confirmación, podrán pernoctar en sus domicilios para unirse, a mayor o menor ritmo, este lunes a partir de las ﻿10:30 horas en la ﻿Ciudad Deportiva Luis del Sol para empezar a preparar el duelo cainita. El martes a las siete de la tarde compiten ﻿Manu González y ﻿Ángel Ortiz en ﻿Albania con la sub 21, lo mismo que ﻿Troy Parrot en ﻿Irlanda ante ﻿Kosovo﻿.

A Bernal, Fidalgo y Deossa no se le espera antes del viernes

Tardarán mucho más (juegan en la madrugada española del miércoles al otro lado del charco) el uruguayo ﻿Facundo Bernal﻿, el mexicano ﻿Álvaro Fidalgo y el colombiano ﻿Nelson Deossa﻿. Tanto que, en el mejor de los casos, estarían disponibles para ejercitarse en ﻿Los Bermejales ya el viernes, en la víspera de una cita de máxima rivalidad que probablemente no iban a afrontar desde el inicio en cualquier caso, si bien esta circunstancia prácticamente les descarta en esta ocasión. De hecho, el '﻿Ingeniero﻿' es poco amigo de otorgar titularidades a los que vuelven de un viaje más o menos largo con sus selecciones, máxime cuando parten de ﻿Suramérica﻿. Esta vez no será diferente. Quitando a ﻿Álvaro Valles y ﻿Marc Roca﻿, seguramente sólo haga una excepción con ﻿Ez Abde﻿.