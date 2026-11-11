De la Fuente se rinde a Álvaro Valles: "Es excepcional y encaja en nuestra filosofía"

El seleccionador nacional admite que "no conocía personalmente" al rinconero, que le está sorprendiendo en estas primeras sesiones con la 'Roja'﻿, hasta el punto de incluirle en una nómina privilegiada, pues el riojano opina que España "tenía ya a cuatro o cinco de los diez mejores guardametas del Mundo"

Por segunda vez desde que aterrizara en el cargo, ﻿Luis de la Fuente ha citado en este parón de selecciones (como en su última convocatoria previa al ﻿Mundial de Estados Unidos, Canadá y México﻿) a cuatro guardametas. Si en aquella ocasión fue para hacer sitio a ﻿Joan García sin perjudicar a los tres habituales (los intocables ﻿Unai Simón y ﻿David Raya﻿, más el realista ﻿Álex Remiro﻿), ahora ha querido el míster riojano premiar el gran inicio de temporada de ﻿Álvaro Valles﻿, que recoge, así, el fruto ﻿soñado tras su año en blanco en la ﻿UD Las Palmas antes de volver al ﻿Real Betis para protagonizar un primer año de transición e ﻿irregular﻿, nada que ver con la portentosa ﻿26/27 hasta el momento.

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Porque el rinconero bate récords de efectividad bajo palos no ya en ﻿LaLiga﻿, sino en los cinco principales torneos europeos, volviéndose imprescindible para ﻿Manuel Pellegrini y mereciendo antes una llamada que se ha hecho esperar, pues el seleccionador nacional apostó antes por su ex compañero ﻿Josep Martínez﻿, al que conocía de los escalafones inferiores de la '﻿La Roja﻿'. El novato Valles ha sabido ser ﻿paciente﻿, sin levantar la voz, hablando sólo cada 3-4 días sobre el verde. Y en un par de entrenamientos en ﻿Las Rozas se ha ganado el cariño y el respeto de jefes y compañeros. Ya Unai Simón le dedicaba elogios ante los medios, lo que hacía el propio ﻿De la Fuente antes de viajar a tierras checas.

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"Yo no conocía personalmente a Álvaro. Pero, aparte de ser un portero sensacional, es un portero que encaja perfectamente en nuestra filosofía, en nuestra mentalidad, nuestra actitud. En dos días ya se ha hecho uno más del equipo. Eso habla muy bien de él. Me hace sentirme muy feliz, porque, si ya teníamos a cuatro o cinco porteros entre los diez mejores del mundo, que Álvaro esté entendiendo así el contexto de selección... Me pone muy contento, porque ya es uno más de nosotros﻿", explicaba en sala de prensa el míster del combinado español, que se deshizo en elogios para un debutante que aspira a ser de los fijos en futuras citaciones.

"¿Un posible cambio en portería? Tenemos la suerte de contar con cuatro porterazos"

"Si digo que sí lo dejo claro y hay un cambio, y, si digo que no, también. Tenemos la suerte de tener cuatro porterazos. Voy a ser original. Y a decir que cualquiera de los que pongamos lo va a hacer bien. Es que son muy buenos", resumía ﻿Luis de la Fuente cuando le cuestionaban por un posible descanso de ﻿Unai Simón (del que dijo que, "además de ser el mejor portero del mundo, es la mejor persona del mundo, el mejor compañero del mundo y el mejor capitán del mundo. Es un ejemplo en todo. Da gusto trabajar con él, convivir con él") este jueves ante la ﻿República Checa pensando en el ﻿España-Inglaterra del domingo. Como quiera que ﻿David Raya estaba pendiente de un regreso puntual a ﻿Inglaterra﻿, el posible estreno de ﻿Álvaro Valles tampoco es imposible.