Álvaro Valles y el retrato de una eclosión: "Nunca ha sido el elegido en ningún lado"

Quienes han acompañado al rinconero en este camino, ahora de rosas pero con muchas espinas en casi toda la década anterior, destacan su humildad, su tranquilidad y su perseverancia como las claves de un éxito que ahora saborea sin alardes ni aspavientos, pero del que casi nadie dudaba

Es difícil encontrar alguien que hable mal de Álvaro Valles. Deportivamente, sería una osadía, pues es objetivamente no ya el portero con mejores números de España, sino de las cinco grandes Ligas del Viejo Continente. Es por ello que rechina su ausencia en la última convocatoria de Luis de la Fuente en detrimento de su amigo y ex compañero en la UD Las Palmas Josep Martínez, por quien el rinconero se alegra. Así es él. Porque también es complicado sacarle una mala palabra, un mal gesto. En público, el orgullo justo para deslizar que cree haber reunido merecimientos. Pero, enseguida, el matiz de que hay muy buenos jugadores en su posición y que 'el que la lleva, la entiende'.

No en vano, el que la lleva y entiende es el vigente campeón de Europa y el Mundo. Pero, hombre, nunca está de más un poquito de meritocracia, como ha pasado con el delantero Roberto Fernández, por ejemplo. ESTADIO Deportivo ha querido hablar con algunos allegados y profesionales que le han acompañado en este camino, ahora de rosas pero plagado de espinas durante casi toda la década anterior. Gente, la mayoría de ella del mundillo, que se muerde un poco la lengua por ser quien es el seleccionador, pero que destaca lo mucho que ha costado al meta bético llegar hasta donde está, por lo que no vendría mal que tuviese un regalo.

Kisko, amigo de la infancia: "Todo lo que está consiguiendo se lo merece"

Francisco López Martínez, 'AKA' Kisko, tiene un año menos que Álvaro Valles, pero compartió inicios en el fútbol en La Rinconada. El actual atacante de la UD Villaverde hace tiempo que no ve a su amigo y vecino de la infancia, aunque se alegra "muchísimo" de hasta dónde ha llegado: "Es una gran persona. Al final, todo lo que está consiguiendo se lo merece, porque ha trabajado mucho. No fue justo que pasara un año en blanco en la UD Las Palmas, pero tomó la decisión de venir al Real Betis, su club, su equipo. Al final, todo se solucionó. Y me sorprende que no lo haya llamado la selección con su gran temporada, pero el trabajo al final dará sus frutos más pronto que tarde".

Ceballos, su primer entrenador al salir del Betis: "Le costó al principio, pero se lo curró"

Su entrenador en la 17/18, cuando salió por vez primera del Real Betis, atiende también a ESTADIO Deportivo: "Hace poco nos vimos en mi empresa, pues hubo un evento para presentar sus nuevos guantes, y estuvimos charlando. Recuerdo que le costó al principio pasar de entrenar en césped natural de día a hacerlo de noche en césped artificial en condiciones pésimas, pero se lo curró. Todos nos alegramos de que esté ahora en su mejor momento. Ojalá le dieran la oportunidad de vestir la camiseta de la selección. Es honrado, joven todavía y un magnífico portero", apunta Alejandro Ceballos, ahora técnico del Ayamonte CF y entonces responsable del CD Gerena.

Mel, el técnico que lo promocionó en Las Palmas: "Tiene condiciones para ser centrocampista"

"Yo lo subí del filial a la vez con Josep Martínez a raíz de la lesión de Raúl Fernández. A Álvaro Valles ya le conocía del Real Betis, pues le había llamado para entrenarse varias veces con el primer equipo. Los dos lo hacían muy bien, pero empezó a jugar Josep, que tiene grandes características, pero Álvaro hay una en la que es sin duda superior. Tiene condiciones para ser centrocampista. Es un centrocampista con guantes de portero. Se maneja muy bien con el balón en los pies. Se fueron alternando y, cuando a Josep Martínez lo vendieron al RB Leipzig, jugó conmigo todos esos partidos Álvaro", rememora Pepe Mel, quien le dio la primera oportunidad en la UD Las Palmas.

"En cuanto a la selección, Luis de la Fuente escogerá según lo que necesite y, si ahora ha pensado que Josep Martínez está por delante, hay que respetarlo. Imagino que, si sigue haciendo partidos con el Real Betis a este nivel, Álvaro Valles tendrá su oportunidad", sentenciaba el míster madrileño, que coincidió con el rinconero varias veces en algún aeropuerto durante su año en blanco en la isla: "Estaba súper tranquilo y lo tenía muy claro. Sabía que debía seguir entrenándose, sin generar ningún tipo de conflicto y con un buen comportamiento, pero quería ir al Real Betis, por lo que estoy contento de que haya conseguido lo que quería y lo esté haciendo tan bien".

Camacho, preparador de porteros y amigo: "Aún nos queda ver una versión mejor, pues tiene margen de crecimiento"

"De él sólo te puedo decir palabras bonitas. Trabajo en cantera, con chicos que persiguen sus sueños. Y hablar de él es hablar de alguien que ha conseguido su sueño a base de trabajo, de sacrificio y de mucha ilusión. Tuve la suerte de coincidir con él en Gerena. Creamos un buen 'feeling' y, cuando venía a Sevilla de Las Palmas, nos veíamos y trabajábamos juntos. Allí no empezó jugando y, siendo de fuera, fue un impacto. Pero lo ha logrado. Tiene mucho margen de crecimiento. Toni Doblas ha hecho una gran labor con él y aún nos queda ver una versión mejor con vistas a la selección. Tarde o temprano, llamará a su puerta y él estará preparado", sentencia David Camacho.

Orife, su agente desde los 15 años: "Nunca ha sido el elegido en ningún lado"

"Lo vimos mi compañero Juan Cabrera y yo en un partido de primer año juvenil o último cadete cuando estaba en el Don Bosco y nos llamó la atención. Empezamos a trabajar con él", recuerda Rodolfo Orife, de Gersh, su agente a lo largo de toda su carrera: "Él nunca ha sido el elegido en ningún lado. No digo que los demás no remen, pero él ha tenido que remar mucho más que los demás. Siempre en segundo plano. Destacaría siempre su tranquilidad, nunca he tenido llamadas con él desesperado en los momentos malos, que han sido muchos, como cuando se tuvo que ir a Gerena, volver y que no contaran con él en el Real Betis, siendo suplente en Las Palmas Atlético...".

Pero el panorama es bien diferente ahora: "Gracias a Dios, le ha llegao y lo tiene muy merecido. Curiosamente, si no llega a ser por el CD Gerena, no lo ficha la UD Las Palmas. Lo ven contra durante un partido en Lebrija y nos llaman para firmarlo. Tuvo la opción del Deportivo B, pero él quiso ir a la isla. No se fue recriminando nada al Betis. Le da a todo mucha normalidad. Lo de volver a casa siempre lo habíamos hablado, pero no lo vimos como algo que iba a pasar seguro. Cuando se dio la posibilidad, no lo dudó. Hubo una oferta y la UD consideró que no era suficiente. Y él dijo que, si no iba al Betis, no iba a ningún lado, sabiendo las consecuencias de su decisión".

Aquellos meses en la grada aún los recuerda el otrora delantero de Sevilla Atlético, Gandía, Sabadell y CD Alcalá: "Yo le dije que iba a ser un año muy duro, pero él lo asumió. 'Si voy al Betis, de lujo. Si no, a otro sitio', me contestó. Aunque fue un verano muy, muy difícil, pero, al final, lo ha conseguido". Y eso que tuvo opciones en las que podría haber ganado más y, sobre todo, estar menos tiempo parado: "Él tuvo bastantes ofertas ese verano, pero, en cuanto se dio esa posibilidad del Betis, lo esperó hasta el 31 de agosto. Eran equipos de España y otross del extranjero, con muy buenas ofertas para Las Palmas y para él en lo económico".

Sobre su eclosión, Rodolfo Orife vuelve a reparar en el carácter de Álvaro Valles: "Está viviendo este gran momento con la misma normalidad y tranquilidad de siempre. No lo ves eufórico. Tanto tiempo soñando con esto en el club de su vida... Lo que hizo ayer ya no le vale de nada". Y, con la selección, más de lo mismo: "La ilusión es lo último que se pierde. Sabía que era muy difícil, pero la única forma de hacer dudar al seleccionador es a este nivel. Dice que no será él el que discuta algo a Luis de la Fuente, que lo ha ganado todo. Es el sueño de su vida y, si no, pues otros grandes jugadores no lo han logrado y no pasa nada".