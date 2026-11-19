El club taronja derrotó con apuros a la Virtus Bolonia, mientras que el colista Baskonia volvía a caer, esta vez en Múnich

El Valencia Basket duerme líder de la Euroliga a la espera de que este viernes, el Real Madrid le haga un favor en Atenas y doblegue al vigente campeón, un Olympiacos que es el único equipo que también tiene tres derrotas.

El cuadro levantino sufrió esta vez para vencer a un Bolonia que aparecía como uno de los peores equipos de la Euroliga, pero que ha demostrado que sus cinco victorias en 12 partidos no eran casualidad y se mantuvo vivo hasta casi el final.

El arranque de la jornada 13 de la Euroliga también sirvió para que el veterano base brasileño Marcelinho Huertas, de 43 años y medio, volviera a jugar seis años después en esta competición con el Dubai Basketball, lo que lo convirtió en el segundo jugador más veterano en disputar un partido en la máxima competición continental. Sólo le supera el exjugador estadounidense Dan Gay.

Valencia Basket 92-87 Virtus Bolonia

La visita de Alex Mumbrú a su antigua casa se saldó con derrota, pero casi les cuesta un inesperado disgusto al equipo taronja. El base estadounidense TJ Shorts (20 puntos) fue decisivo en un agónico desenlace tras una notable pérdida de acierto local.

El equipo de Xavi Albert dominó el arranque gracias a su superioridad en el rebote y al acierto exterior del reaparecido Nikola Mirotic, que alcanzó los 14 puntos de renta antes de que la lesión de tobillo de Jasiel Rivero frenara su ritmo (50-40 al descanso).

Tras la reanudación, los fallos en tiros liberados lastraron al Valencia y permitieron a la Virtus voltear el marcador con un parcial de 0-11 (67-76, min. 33).

Sin embargo, el empuje de Shorts desde el tiro libre y un robo suyo decisivo a falta de 52 segundos -con el partido empatado y balón para la Virtus- devolvieron el mando a los locales. Armori Brooks sentenció desde la personal. Sako fue el mejor lugarteniente y acabó también con 20 puntos en su haber.

Bayern Múnich 100-81 Kosner Baskonia

Antes, el Kosner Baskonia había caído derrotado en su visita al FC Bayern Múnich (100-81) en un encuentro marcado por la abismal diferencia en el tiro exterior, que decantó la balanza.

Los alemanes anotaron 15 triples y se apoyaron en la brillante actuación de Duane Washington (23 puntos y 33 de valoración) para sentenciar a un cuadro vitoriano penalizado por su escaso acierto exterior (24%) y en tiros libres (6 de 14).

Tras un primer cuarto dominado por el juego interior de Johannes Thiemann (29-24), el conjunto bávaro abrió brecha antes del descanso gracias a un parcial de 16-2 comandado por Washington (55-41).

Kurucs fue expulsado tras una trifulca en Múnich / Imago

En la segunda mitad, el Baskonia intentó reaccionar mediante el rebote ofensivo y el empuje de DJ Stewart (17 puntos), Kobi Simmons y Kenan Kamenjas (16 cada uno), pero los triples del exbaskonista Johannes Voigtmann frenaron cualquier conato de remontada. El cuadro muniqués amplió su renta hasta el 100-81 definitivo, en un cierre empañado por la expulsión de Rodions Kurucs tras un enganchón con Beauchamp.