El centrocampista del Athletic repasa algunas diferencias entre el 'Txingurri', que "iba más a full con su idea" y el alemán, que quiere "﻿un fútbol quizá más atrevido con el balón" aunque sabe que le llevará tiempo conseguirlo

Peio Canales ha estado concentrado estos días con la selección española sub 21, con la que podría jugar el Europeo de la categoría el próximo verano, aunque sabe de la enorme competencia que hay. El centrocampista del Athletic ha valorado su momento personal y profesional y todo lo que está viviendo en este año con el club rojiblanco.

"Podría decir que en mi corta carrera futbolística, el 2026 podría ser mi mejor año por todo lo vivido. En mitad de año tuve que participar en ese Mundial sub 20, tuve que salir al principio también del Athletic un poco con el tema de la incertidumbre y me fue muy bien en el Racing. Y poder celebrar ese ascenso con el equipo después de la temporada que hicimos, la verdad que es algo increíble. Fue algo histórico para el club y para nosotros, los jugadores, fue algo que nunca vamos a olvidar. Y el poder participar también con la sub 21 durante la temporada y poder estar siendo importante en el equipo, en el Athletic ahora, es de gran importancia para mí", ha valorado en una entrevista a Europa Press.

Peio Canales, durante su cesión en el Racing. / Imago

Sobre si se siente mejor como mediapunta o centrocampista, el vasco ha respondido: "Pues creo que es una duda que muchos me preguntan. Sí que es verdad que con Ernesto Valverde era muy fijo el tema del mediapunta, pero a medida que avanzaron los partidos con el Racing fui cambiando de posición, jugué un poco más atrasado, jugué un poco más de 10, pero con esa libertad de bajarme. Y ahora en el Athletic quizá sean las posiciones un poco más fijas, por así decirlo. Entonces, si juegas de mediapunta, quizá no te puedas bajar tanto, pero creo que depende del partido y el míster creo que me ve en las dos posiciones bien, jugando de mediapunta o de 8, y dependerá del partido, de lo que nos plantee el rival".

"Sí que es verdad que con Ernesto Valverde era muy fijo el tema del mediapunta, pero a medida que avanzaron los partidos con el Racing fui cambiando de posición"

Su crecimiento en el Racing

"Sin duda el año en Santander me ha dado muchísimo a nivel personal y a nivel futbolístico, y creo que es algo que ya venía trayendo del Bilbao Athletic, en este caso, ese despliegue físico, pero en Santander quizás lo haya podido ver más gente y eso me haya podido abrir la puerta, como tú dices, de poder jugar quizás más atrasado y que me puedan ver en esas posiciones. Pero creo que es algo que siempre he tenido y, juegue donde juegue, creo que puedo encontrar mi fútbol y encontrarme cómodo".

Sus charlas con Edin Terzic

"Desde el primer día en que llegamos, el míster ha sido muy cercano con los jugadores, ha tenido charlas individuales donde él quizá te dé su punto de vista y tú puedas hablar con él tranquilamente de lo que tú piensas también. Y en este caso hablamos de varias cosas, tanto de jugar de mediapunta como jugar más atrasado, y en este caso él ve las dos, pero dependiendo un poco de mí, dependiendo un poco del rival y de la situación del equipo. Pero lo que más me ha pedido es que lo que se vio en Santander lo pueda trasladar al Athletic y seguro que con el proceso lo podamos conseguir".

Canales, en un partido con el Athletic. / Cordon Press

Hay diferencias entre Terzic y Valverde

"En el cambio de entrenador se da un cambio de personalidad. Uno quizá era más con su idea a full y sin tener tanta relación con los jugadores, y este nuevo entrenador viene para implementar su idea de juego, pero siendo cercano también con los jugadores, y eso dependerá del entrenador. Pero en cuestiones de fútbol, quizá a medida que avanzan los partidos se están viendo diferencias de un juego a otro, pero es verdad que al principio está costando un poco que se vea. Pero ya te digo que es un proceso largo que quizá en un año no se vaya a ver como tal la idea en sí. Pero creo que es un fútbol quizá más atrevido con el balón, donde acumulamos más gente por dentro, y creo que por esa parte a mí me puede favorecer y puedo ayudar más al equipo".

"En el cambio de entrenador se da un cambio de personalidad. Uno quizá era más con su idea a full y sin tener tanta relación con los jugadores"

El objetivo es volver a Europa

"Para mí no deberíamos fijarnos tanto en el objetivo final, sino en el proceso en el que estamos metidos, en el proceso y en la idea que tiene el míster. Y eso se basa en ir partido a partido, en ir día a día y en ir progresando como equipo en el juego, a nivel defensivo. Y creo que a medida que avanzan los partidos se está viendo, nos está dando resultados poco a poco y el equipo está mejorando. Si luego, a final de temporada, conseguimos ese objetivo de llegar a Europa, sería increíble, pero ya te digo que para mí la idea principal es ir partido a partido y mejorar poco a poco".

Su renovación

"Ya veremos, porque ahora mismo, sobre el tema de la renovación, ni he hablado con el club ni con mi agente y es algo incierto, por así decirlo. Pero ya te digo que ahora mismo no pienso en eso".