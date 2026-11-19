El presidente del Atlético de Madrid ha estado en la presentación del documental 'Bien hecho. La extraordinaria historia de Javier García Pajares', donde ha hablado de la temporada del equipo y de la renovación de Simeone

El Atlético de Madrid ha presentado este jueves el documental 'Bien hecho. La extraordinaria historia de Javier García Pajares', que trata sobre la vida de superación de un aficionado rojiblanco con sordoceguera, que ha convertido las dificultades en un impulso para alcanzar retos que parecían imposibles.

El documental está dirigido por Javier Jiménez Vaquerizo y producido por el Atlético de Madrid con la intención de dar visibilidad no solo a Javier sino al resto de personas que padecen de sordoceguera.

Allí, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios para responder a sus preguntas, entre ellas, la de la posible renovación de Diego Pablo Simeone, ya que su contrato acaba a final de temporada. "Estamos aquí para ver una película maravillosa. Lo de Simeone no hay nada, ni a favor ni en contra. Todo está exactamente igual", declaró el mandamás rojiblanco.

"Lo de Simeone no hay nada, ni a favor ni en contra. Todo está exactamente igual"

El dirigente ha querido centrarse en el motivo por el que estaban allí, en el documental, por ello le preguntaron que qué título le pondría a esta primera parte de la temporada. "Pues no sé qué título ponerle, se le podrían poner tantos... Pero yo creo que el mejor título que se puede poner, vamos a ganar la película este año", ha respondido para admitir que un final perfecto sería una "película con final feliz".

Ese final feliz podría ser ganar la Champions. "Fíjate tú, en nuestro campo, ganando la Champions. Pues sería lo perfecto. Pero ya te digo antes que hay muchos equipos que también quieren tener ese final feliz", matizaba Enrique Cerezo.

Cerezo promete luchar por las tres competiciones

Si algo tienen en común el protagonista del documental y el Atlético de Madrid es el lema 'Nunca dejes de creer': "Exactamente. Nosotros estamos luchando por todo. Vamos a luchar por todo y la situación realmente es muy difícil porque la Liga, la Champions y la Copa del Rey serán muy difíciles. Pero vamos a estar, como siempre, intentando luchar por conseguir lo máximo posible para nuestro querido club Atlético".

Por último, sobre los valores que representa Javier García Pajares, fuertemente vinculado con el Atlético de Madrid, Cerezo dijo: "Yo ya le conocía de antes, antes de que hiciera el documental. Le he vuelto a ver hace unos minutos aquí y la verdad es que es un espectáculo. Solamente si supierais cómo se comunica un sordociego... No podéis imaginar lo que es. Es algo extraordinario, algo que prácticamente lo piensas y piensas que es imposible. Es un gran personaje, una magnífica persona y, sobre todo, si conseguís hacer una entrevista, la verdad es que os va a entusiasmar".

Por su parte, Koke Resurrección, capitán del Atlético, señaló que "es algo increíble que no solo se relacione al club con el tema futbolístico, si no también con cosas cotidianas que pasan en la vida". "Seguro que es un documental precioso y lo vamos a disfrutar. Al final uno siempre se puede superar, no hay que ponerse límites y, al final, uno siempre se puede superar. No hay que acomodarse con lo que uno tiene y siempre hay que ir a por más", concluyó Koke.