El futbolista explica cómo está viviendo esta etapa tan especial en el club malagueño, su relación profesional con su padre y la emoción que sintió al marcar un tanto que llevaba tiempo deseando dedicar a su madre

Hay goles que valen mucho más que tres puntos; sino que se lo digan a Julen Jon Guerrero, cuyo primer tanto con la camiseta del Estepona tiene un significado especial. No solo por lo que supuso para el equipo, sino porque llevaba tiempo esperando ese momento para poder dedicárselo a su madre. Una de esas pequeñas historias que explican mejor que cualquier estadística lo que está viviendo el centrocampista en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

Su llegada al conjunto malagueño ha tenido también un componente familiar. Su padre forma parte de la estructura del club como director general, una circunstancia que podría resultar particular en el día a día, pero que ambos han sabido llevar con naturalidad. El futbolista tiene claro que su responsabilidad está sobre el césped y que la de su padre es otra. Y no esconde la admiración que siente por él.

"Yo creo que con naturalidad, él tiene su cargo en el club y yo tengo el mío. Yo, al final, lo que tengo que dar es estar a disposición del club, estar a disposición del entrenador, darle alegrías a los aficionados, dar al equipo todo lo que tengo y yo creo que con mucha naturalidad lo llevamos muy bien, así que a disfrutar con él, que me encanta. Es un profesional, no sé si he visto alguien más profesional que él, entonces yo disfruto mucho trabajando con él y me encanta, la verdad", explicó en el podcast oficial del CD Estepona.

La decisión de fichar por el equipo costasoleño también estuvo relacionada con sus raíces. Julen Jon Guerrero se crio en esta zona, conserva allí amigos y conocidos y recibió el respaldo de su entorno cuando surgió la posibilidad de regresar. De hecho, asegura que tenía bastante clara su elección después de las conversaciones con el entrenador, Manolo Sánchez, y el presidente del club. El proyecto le convenció, pero también la posibilidad de volver a un lugar en el que sabía que podía sentirse cómodo.

El centrocampista destaca el recibimiento del vestuario y el ambiente que se respira en el club, factores que le han ayudado a recuperar las ganas de disfrutar del fútbol. "Al final, si en un sitio estás a gusto, estás feliz, estás disfrutando del día a día, vienes a entrenar con ilusión, vienes a entrenar con ganas, yo creo que las cosas salen solas y es lo más importante para poder disfrutar de este deporte", comentó.

Ese bienestar también se está reflejando en el terreno de juego. Julen Jon suma tres goles en las últimas cuatro jornadas y se encuentra cómodo en el sistema de Manolo, con libertad para participar en la construcción y llegar al área. Pero, entre todos esos tantos, hay uno que guarda un lugar especial.

Al recordar su primer gol con el Estepona, no dudó en señalar qué lo hacía diferente: "Tenía muchas ganas de meter ese gol, tenía muchas ganas de poder dedicárselo también a mi madre, entonces yo creo que ese gol me dejó marcado y fue un gol precioso para mí".