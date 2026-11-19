El centrocampista verdiblanco promete máxima motivación para disputar "una guerra sobre el césped" pero manda un mensaje de cordura a las aficiones y pide que, sea cual sea el resultado, "no pasa del vacile o los piques"

El nombre de Pablo Fornals está en todos los momentos de gloria reciente del Real Betis. Su nombre ha sido muy nombrado en los últimos meses porque fue el encargado de marcar, ante el Elche CF, el golazo que daba a los verdiblancos un pasaporte para la UEFA Champions League después de 21 años de espera; pero es que también fue el héroe en la última victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pues suya fue la espectacular secuencia de recortes rematada con el momentáneo 0-1 culminado luego con Sergi Altimira con el definitivo 0-2.

Ahora, el omnipresente centrocampista verdiblanco ha concedido varias entrevistas en la previa de El Gran Derbi de este sábado y ha exhibido un máximo estado de motivación antes de volver a Nervión. En casi tres años en Sevilla ha captado muy bien cómo se vive el fútbol en esta ciudad y ha apelado a ese factor emocional que convierte a este partido en un duelo muy especial que "se vive como una final". Augura "una guerra en el césped", dicho desde el sentido más metafórico. De hecho, manda un mensaje de cordura para que la capital andaluza viva este día tan señalado sin incidentes.

El jugador del Betis Pablo Fornals celebra su golazo al Sevilla en el último derbi en el Sánchez-Pizjuán. / Imago

La petición de Pablo Fornals a las aficiones del Sevilla y del Betis

"Que sea una fiesta dentro del césped o una guerra dentro del césped, pero que se quede ahí, que la gente vaya al estadio a disfrutar y animar a su equipo", ha reclamado este jueves Fornals en una charla con Radio Nacional de España.

"Todos entendemos que es un partido muy importante, que es difícil, que es el eterno rival, que es tu hermano, tu cuñado, tu sobrina o tu hermana los que son del otro equipo, que las ceremonias familiares o reuniones de amigos están marcadas estos días por el partido... pero que se quede en eso: en pique, en vacile; por favor, sin incidentes graves ni agresiones físicas", ha añadido.

Es imposible aislarse de todas las pasiones que genera El Gran Derbi

"Para la ciudad, el derbi es un momento que esperan en el calendario. La gente está pendiente de cuándo se van a jugar los derbis, en medio de familias, de grupos de amigos, de compañeros de trabajo... Unas semanas antes, ya empieza la gente a hablar del derbi y, obviamente, lo que pasa en el partido marca el estado de ánimo del vencedor y del derrotado durante X tiempo", ha explicado Fornals, que tiene una buena estadística: dos victorias, dos empates y una sola derrota.

El Betis asume el papel de favorito en un partido en el que no hay favoritos

El Real Betis es el cuarto clasificado y, aunque el Sevilla FC está sexto y juega en casa, asume el papel de favorito que le otorgan su actual condición de equipo de Champions; una trayectoria consolidada, con seis años seguidos acabando LaLiga en puestos europeos; y una plantilla con más valor de mercado. No obstante, Fornals -siempre autocrítico- recuerda que en un derbi se olvidan las inercias y nunca hay un favorito.

"Independientemente de los jugadores que tenga cada equipo, el derbi se siente como una final porque así te lo hacen sentir de dentro y de fuera del club. Son partidos que siempre están apretados, que se igualan mucho por las ganas que tenemos los dos equipos de ganar. En los derbis que he tenido la suerte de disputar ha dado un poco igual el que estaba mejor o peor. Es un partido especial", ha opinado el desatascador del último duelo cainita en Nervión.