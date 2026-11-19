El central del Celta recuerda cómo fue su convocatoria para la selección española asegurando que estaba "en shock"; espera poder repetir en el futuro y para ello trabaja a diario haciéndose importante en la defensa de Giráldez

Javi Rodríguez es uno de los ejemplos más caros del gran estado de salud por el que pasa la cantera del Celta de Vigo. A sus 23 años, el central gallego se ha hecho un sitio en el once de Claudio Giráldez y el pasado mes de junio fue uno de esos jugadores que acudió a la llamada de Luis de la Fuente para ayudar en la preparación del Mundial 2026.

Este sábado tendrá una nueva prueba de fuego teniendo que vérselas con Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, al que tiene bien estudiado. "Estamos viendo vídeos esta semana de los defensas, estamos viendo vídeos de los delanteros de ellos. Sabemos que son muy rápidos, hay que estar atentos a las transiciones de ellos, pero lo que te digo, salir allí sin miedo, sea el jugador que sea, y seguro que al que le toque jugar lo va a hacer bien", ha reconocido en una entrevista a Radio Marca.

Sabe también Javi Rodríguez que la visita al Bernabéu nunca es fácil. "Jugar contra uno de los mejores equipos del mundo siempre es bueno. Y encima venimos de una victoria en Copa que seguro que nos refuerza y vamos a hacer un gran partido", ha explicado.

Javi Rodríguez celebra un gol con el Celta. / IMAGO

En la extensa charla, el canterano celeste ha hablado también de su crecimiento profesional, de pasar de los campos de albero a grandes estadios e incluso recibir la llamada de la selección española: "La verdad es que no me puedo quejar. Está todo yendo bastante rápido, pero paso a paso y sin correr. La llamada la verdad que ni me la esperaba ni luego, pues una vez ya habían dicho mi nombre, me lo creía. Estaba en estado de shock y siempre lo digo, que tengo una pequeña anécdota con Borja Iglesias, que él sí que estuvo convocado para el Mundial y justo él me llamó para darme la enhorabuena, y yo, de lo impactado que estaba, ni le di la enhorabuena a él. Así que imagínate".

La alta competencia en la defensa del Celta

"Si eres titular o suplente lo decide el míster el día del partido, pero como siempre dice el míster, en este equipo no hay titulares. Eso nos lo tenemos que ganar entrenando y eso hace que la competitividad dentro del equipo sea mayor y te obliga a estar bien entrenando. Y si entrenas bien, sabes que tienes posibilidades de jugar el fin de semana. Así que nada, eso es lo bueno de este equipo".

Las rotaciones de Giráldez

"Lo llevamos todos bastante bien. Sabemos cómo es el míster, que le gusta mucho rotar, y eso también es bueno para el equipo, para que todo el grupo se sienta importante y que no haya nadie titular ni nadie suplente. Somos todos una plantilla muy unida. El que juegue, seguro que lo hará muy bien. Y nada, eso es lo que hace el buen trabajo del míster también, que ayuda al grupo".

El equipo más fuerte de LaLiga

"Por estadísticas ahora mismo el que mejor está igual es el Madrid. Pero al venir de parón nunca se sabe, siempre es difícil volver del parón. Así que Madrid, Barça y Atlético son los tres grandes de la Liga y vamos a visitar a uno de ellos y esperemos joderles la racha".

No sabe nada del interés de otros clubes

"En eso se centra más en mi representante. Sí que es verdad que yo le digo que no me cuente prácticamente nada porque sí que es verdad que cuando el mercado estaba abierto y con el tema de la renovación y tal, sí que me costó un poco arrancar, jugar y tener más continuidad. Y luego, una vez ya renovado, con la cabeza más tranquila, sin estar pensando cosas de fuera, así que me ha ido bastante bien. Tanto él como yo sabemos que es mejor que lo sepa él y que yo esté a lo mío, centrarme en el fútbol y luego ya el futuro lo dirá. Yo estoy centrado aquí, muy feliz, acabo de renovar hace nada, así que estoy muy feliz aquí".