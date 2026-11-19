El portero, recién retirado, y el pivote regresan a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para animar la previa de El Gran Derbi. También está en Sevilla el extremo catalán, autor del quinto tanto en aquella "inolvidable" noche de Reyes de 2018

El Real Betis llegará a El Gran Derbi en medio de una racha de tres duelos seguidos sin perder contra el Sevilla FC: una victoria por 2-1 en el Benito Villamarín, un 0-2 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y un 2-2 en el último envite en La Cartuja. Este sábado, el equipo verdiblanco afronta su duelo número 56 como visitante en un duelo ante el eterno rival en LaLiga EA Sports y sólo en 13 ocasiones ha salido vencedor en una estadística que se completa con ocho igualadas y 34 derrotas.

Entre esas 13 victorias en territorio sevillista, pocas hubo más sonadas que el 3-5 celebrado en la noche del 6 de enero de 2018, un partido que está muy presente en el vestuario del Real Betis gracias a la señalada visita que han tenido este jueves. Tanto Antonio Adán y Javi García, que sumaron los 90 minutos en ese recordado derbi, como Cristian Tello, que salió desde el banquillo para ser el autor del tanto que certificaba la 'manita', han compartido su grata experiencia y han mostrado su plena confianza en que la actual plantilla brinde una gesta similar.

Javi García, Tello y Adán comparten sus recuerdos del derbi del 3-5

"Ésa fue una de las mayores alegrías que me llevo en el fútbol. Nunca había vivido un derbi, había escuchado hablar del derbi a muchos compañeros, me decían que era algo especial... pero bueno, el jugarlo fue impresionante y conseguir esa victoria por 3-5 fue algo muy bonito. Es un recuerdo que se quedará ahí para siempre", ha expresado Javi García.

Javi García ha visitado la ciudad deportiva del Betis para dar ánimos de cara al derbi. / Captura Betis TV

"Lo recuerdo con muchísima ilusión. Esos partidos se te quedan grabados para siempre. En un derbi, poder marcar el quinto gol, en la noche de Reyes... Fue inolvidable. Y espero que el Betis también pueda conseguir la victoria esta semana", ha añadido Tello. ﻿"Siempre es especial recibir el cariño de los béticos. Desde que me fui siempre lo he sentido así y bueno, en estas semanas especialmente", ha explicado Adán, quien admite que siempre que se acerca un derbi le recuerdan el del 3-5.﻿

Máxima confianza en el Betis de cara a la visita al Sevilla

"Es verdad que el derbi en esta ciudad se vive muy diferente. Es uno de los derbis más bonitos que hay en el mundo, por cómo lo viven las dos aficiones y creo que va a ser un partido muy bonito, muy reñido, porque los dos equipos vienen con una buena dinámica y esperamos ver un buen fútbol", ha augurado Tello, quien considera que la clave es mantener el estilo.

Antonio Adán ha visitado la ciudad deportiva del Betis en la semana del derbi. / Captura Betis TV

"El Betis está jugando a un gran nivel, con buenos resultados, y tiene que hacer lo mismo que viene haciendo, jugando con la intensidad y la confianza. Creo que pueden hacer grandes cosas esta temporada". Adán coincide: "La línea que viene mostrando el equipo desde el comienzo de Liga y en los últimos años, el crecimiento de la plantilla, es espectacular. Llega en un momento ideal".

"Esta semana es especial. Por el momento en el que se encuentra, el Betis va con garantías de hacer un buen partido y poder ganar. Así lo deseamos todos los béticos y ojalá que así sea", ha agregado el exportero. Igual de optimista es Javi García: "﻿Yo estoy confiado de que vamos a ganar, por supuesto﻿. Ha empezado muy bien, están en un muy buen momento y eso es importante antes de afrontar este tipo de partidos. Está bien, está motivado, está alegre... todo eso es muy positivo".

Cristian Tello ha vuelto a Sevilla para vivir la semana del derbi. / Captura Betis TV

Una visita muy especial a la Ciudad Deportiva Luis del Sol

"Sí, hacía ya bastante tiempo que no venía por aquí y da mucho gusto. También hay un poquito de nostalgia, porque se echa de menos a este club y a esta gente que siempre me trataron muy bien. Es una buena semana para volver y darles ánimos antes de este partido tan importante", ha explicado Javi García, quien se fue del Betis en 2020: "Ya sólo queda Marc (Bartra), que el tío se resiste".

Entre enero de 2014 y junio de 2018 la portería del Betis estuvo defendida por Adán, que acaba de anunciar su retirada. "Dejo el fútbol para verlo desde otro lado y quería estar en Sevilla en esta semana tan especial, viendo a antiguos compañeros y volviendo a casa. Llevaba mucho tiempo sin venir por aquí, desde que me fui no había vuelto, pero da alegría volver a ver a esos compañeros que quedan por aquí, a otros que han llegado y que conozco de otras etapas y de ver que todo les va tan bien".

"Me quedo, sobre todo, con el crecimiento del club: jugando Champions y compitiendo al nivel que lo están haciendo. Desde fuera, como bético, te pone muy feliz﻿", ha expresado Tello, otro que recientemente ha colgado las botas y que está de visita en Sevilla para un acto promocional del derbi: "Estoy muy feliz, retirarse del fútbol no es fácil pero estoy viviendo una etapa diferente. El Betis es un club muy especial para mí y no podía faltar ese trocito en mi museo﻿. Tengo la Copa (de 2022), camisetas...".