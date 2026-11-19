El centrocampista de 31 años no juega en LaLiga desde el 12 de octubre, cuando salió en los últimos minutos ante el Levante. Pese a ello, asegura no tener nada que reclamar al técnico y muestra motivación: "El derbi me pone, tengo casta para estos partidos"

"De '6' he jugado menos, pero de '8' o de '10' me siento cómodo indistintamente". "El derbi me pone". "Tengo esa casta que se necesita para jugar este tipo de partidos". "Por supuesto que me atrevería a lanzar un penalti". Cuando Luis García Plaza recomendó al Sevilla FC el fichaje de Jon Guridi, a quien conocía bien de los años juntos en el Deportivo Alavés, sabía que estaba reclutando a un soldado en todas las acepciones de la palabra.

El técnico sabía que sumaba un futbolista competitivo y con mucha personalidad que aportaría solidez y momentos de brillantez como los que mostró en las primeras jornadas. No obstante, sobre todo era consciente de que incorporaba a sus filas a un trabajador incansable que afronta El Gran Derbi después de quedarse sin jugar en las tres últimas jornadas ligueras pero más motivado que cualquiera de los teóricos titulares.

"Yo me motivo siempre, pero es verdad que puedo tener esa casta que se necesita para jugar este tipo de partidos. El derbi me pone, se puede decir", ha manifestado Guridi en una entrevista concedida al diario AS, en la que ha restado importancia al hecho de haber desaparecido de los planes del míster: "No hace falta que hablemos nada, nos conocemos muy bien"﻿.

Guridi aguarda su oportunidad con plena confianza en sus capacidades. / IMAGO

Guridi explica su relación con Luis García Plaza

Desde que se lesionó saliendo en los últimos minutos del choque frente al Levante UD del 12 de octubre, Jon Guridi no ha vuelto a jugar en LaLiga y sólo ha disputado la última media hora del choque copero ante el Sporting de Hortaleza del 29 de octubre. Se perdió la visita al Santiago Bernabéu (18-O) y se ha quedado en el banquillo en los posteriores duelos contra CA Osasuna (26-O), Getafe CF (1 de noviembre) y Deportivo Alavés (6-N). Sí jugó la semana pasada con la selección de Euskadi, ante Venezuela.

"No, no hemos hablado (sobre la falta de minutos). Hemos estado mucho tiempo juntos, creo que nos conocemos mutuamente y bastante bien. No hace falta decirnos nada﻿. Él sabe cómo soy, sabe que no voy a bajar los brazos y que estoy entrenando fuerte para cuando me toque jugar, estar preparado", ha asegurado el mediocentro vasco. "El 'staff' ya me conocía. Hay un trato muy natural, muy cercano y me siento muy cómodo", ha recalcado.

El Gran Derbi, "el mejor partido" para volver a ponerse la camiseta del Sevilla FC

"Siempre es buen momento, pero si es un derbi, pues mejor. Los futbolistas debemos estar preparados para lo que nos toque y en ese sentido el entrenador sabe perfectamente lo que puedo dar y cómo soy, conoce mi mentalidad. Creo que antes de la lesión estaba dando un buen nivel y ahora me siento perfecto. Puedo ofrecer lo mismo", ha insistido Guridi.

Guridi se estrenó como sevillista con un gol de penalti ante el Rayo, en la primera jornada. / Imago

El mediocentro tiene plena seguridad en sus condiciones: "Por supuesto que sí me atrevería a lanzar un penalti en el derbi. Creo que tengo personalidad para tirarlo. Siempre lo puedes fallar, claro, todos fallan... pero en el fútbol hay que ser valiente y aprovechar ocasiones así para marcar".

La grandeza del Sevilla y el buen momento del Betis﻿

"El Sevilla siempre ha sido y sigue siendo un equipo grande﻿", ha recordado Guridi, quien reconoce que el Betis lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. "Han perdido dos partidos solamente en LaLiga y otro en Champions, eso habla del nivel que están dando; pero este tipo de partidos son diferente a todo y no importa que ellos vayan por delante en la clasificación. Nosotros estamos haciendo una buena temporada también y sabemos cómo tenemos de jugar el derbi"﻿, ha analizado con optimismo el fiel soldado de Luis García Plaza.