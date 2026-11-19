El georgiano se fue con su selección hace 10 días y ha regresado a falta de sólo 48 horas para el duelo entre Sevilla FC y Real Betis que el Ramón Sánchez-Pizjuán acoge el sábado. "Se nota en el ambiente", asegura con la expectación propia del que vive todo esto por primera vez

Sólo quedan dos días para El Gran Derbi y los tambores de la rivalidad futbolística que divide en dos mitades a la capital andaluza se dejan sentir en forma de una palpitante pasión que se manifiesta de manera inevitable en aquellos que son lugareños o que ya cuentan con experiencia en estas lides y que resulta altamente contagiosa para los que viven por primera vez un partido entre Sevilla FC y Real Betis. En este último grupo está Giorgi Kochorashvili, quien al marcharse con su selección ha visto tremendamente recortada la previa del duelo cainita de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Ya me avisaron de que la preparación de un derbi es algo espectacular y hoy, al llegar, lo he notado en el ambiente"

Kochorashvili se apunta a un curso acelerado de El Gran Derbi

Después de 10 días de concentración con su selección, el mediocentro georgiano se ha ejercitado este jueves en la penúltima sesión antes del derbi. "Llegué el martes para cenar en casa, dormir y esta mañana, a entrenar", ha explicado Kochorashvili en una entrevista para el programa Sólo el Sevilla FC en la que ha explicado que nada más llegar a la ciudad deportiva se ha dado cuenta de que no se trata de un partido más.

Kochorashvili saca la carta del factor campo en el derbi. / IMAGO

"Es la primera vez que veo esto. Ya me avisaron de que la preparación de un derbi es algo espectacular. Desde hoy lo he notado en el ambiente", ha explicado en los medios del Sevilla FC, asegurando que pedirá consejo a su amigo Vicente Iborra -coincidieron en el Levante UD-, aunque la motivación es algo palpable en el ambiente: "Es novedoso para mí jugar un derbi y me lo tomo con ilusión. Confío en mis compañeros, en la capacidad de mi equipo y en poder dar todo lo que tengo a nivel de juego, físico y mental para ayudar al equipo".

La concentración, factor clave para el Sevilla - Betis: "Nunca te puedes relajar"

"Aquí lo que más he aprendido es que no te puedes relajar. Hay que estar siempre concentrado. Estoy bien adaptado a la ciudad y al club y con ganas de más", ha asegurado 'Kocho', quien ha tenido palabras de elogio para el buen momento que vive el eterno rival sin dejar de resaltar su máxima confianza en un Sevilla FC que está trabajando muy bien a las órdenes de Luis García Plaza.

"Nosotros vamos a darlo todo para ganar. Sabemos que el Betis es fuerte, están por encima y jugando Champions; pero jugar en casa siempre significa tener mucha fuerza detrás", ha recordado sobre el apoyo de una afición que le encandila: "En la selección me preguntan y no puedo explicar lo que significa que todo el mundo esté cantando y que se sienta esa emoción. Hay que ir y verlo porque con palabras es difícil explicar lo que se siente jugando en el Ramón Sánchez-Pizjuán".

Giorgi Kochorashvili, en la puerta del Sánchez-Pizjuán. / Imago

"Estar sextos significa que algo estamos haciendo bien y hay que seguir. Cuando te relajas es cuando vienen los problemas. No quiero relajarme y los compañeros piensan igual. Eso empieza desde el entrenamiento y la recuperación, que también es muy importante. Ese profesionalismo que encontré en el vestuario dice mucho, pero tenemos los pies en el suelo", ha añadido sobre el análisis de un derbi sin favorito claro.

Dos mazazos para el vestuario del Sevilla: todos con Carmona y Alfon

"Me he enterado de las dos lesiones con la selección. Es complicado porque sabes lo que significa tener una lesión tan larga. Desafortunadamente en este deporte hay muchas lesiones que te obligan a frenar y dejas de hacer lo que más te gusta. Es una piedra más en el camino, porque ser profesional no es nada fácil", ha lamentado Kochorashvili sobre las graves lesiones que han dado por finalizada la temporada para José Antonio Carmona y Alfon González.

"Estoy seguro de que esto les va a hacer más fuertes. Sé que a los dos les gustaría estar en el derbi. También a Miguel (Sierra), que ya le veo sonriendo. Todos estarían dispuestos a jugar, pero nuestra motivación va a ser alta para hacerlo por ellos también, para que se sientan partícipes", ha añadido el centrocampista del Sevilla FC, acordándose de los compañeros que se pierden el partido ante el Real Betis por motivos físicos.