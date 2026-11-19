El técnico rojiblanco valoró su primera experiencia con la Euskal Selekzioa, habló con prudencia del componente político y ofreció novedades sobre la recuperación de Dani Vivián y Maroan antes de recibir al Espanyol

Edin Terzic vivió durante el parón internacional una experiencia nueva: conocer de primera mano el ambiente que rodea a un partido de la Euskal Selekzioa. Una vivencia que le dejó marcado, aunque el entrenador del Athletic Club de Bilbao quiso medir bien sus palabras cuando le preguntaron por el componente político que acompaña a este tipo de encuentros.

"Pude ver lo importante que es el partido para los fans en el estadio y para los jugadores. Creo que fue muy emotivo", reconoció el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de este viernes ante el Espanyol. "Soy de fuera, extranjero. En este caso, no es fácil hablar en mi lengua nativa sobre un tema político como este", apostilló.

Terzic explicó que sus propios orígenes familiares le llevan a entender la identificación con diferentes lugares. "Mi madre es de Croacia y mi padre de Bosnia. Yo nací en Alemania y me encanta que tengamos diferentes hogares. Creo que es buena señal si te identificas de forma positiva con tu lugar de origen, donde naciste", señaló. El preparador volvió a destacar el significado que tuvo el amistoso ante Venezuela, saldado con victoria vasca gracias a un cabezazo de Jauregizar en el minuto 28. "Importante para toda la gente del estadio y los jugadores", resumió, antes de añadir con una sonrisa: "Y estamos contentos de que todos hayan vuelto sin lesiones".

El regreso a San Mamés

El Athletic recibe al RCD Espanyol este viernes a las 21:00 horas con la intención de retomar el camino hacia los puestos europeos. Terzic no quiere que el empate ante Osasuna en El Sadar frene las aspiraciones rojiblancas y dejó clara su ambición: "Estamos preparados para continuar donde lo dejamos". Y añadió: "Lo más importante es que mostremos que estamos preparados para luchar por los tres puntos; demostramos que queremos ser un equipo de éxito, juguemos donde juguemos".

El calendario de selecciones ha reducido el tiempo de preparación, pero el alemán no lo considera un contratiempo. "Hoy en día, con la cantidad de compromisos de las selecciones, esto es algo normal. Los últimos dos días nos hemos centrado en lo que tenemos que hacer y lo que nos podemos esperar del rival", explicó. No quiso desvelar si Sancet volverá al once, aunque sí ofreció novedades sobre la enfermería. Dani Vivián podría estar disponible "en un par de semanas", mientras que Maroan evoluciona mejor de lo previsto. "Ya corre y toca balón". El delantero va "por delante de los plazos previstos", aunque su regreso dependerá de sus sensaciones.

En cuanto al rival, que llega con Eder Sarabia en el banquillo, Terzic espera a un equipo activo, con protagonismo con balón y capacidad para buscar espacios por dentro y a la espalda de la defensa. Un nuevo examen para un Athletic que quiere volver a hacerse fuerte en La Catedral.