El central del Athletic sufre una lesión moderada en el sóleo de la pierna izquierda y será baja ante el Espanyol, mientras su regreso contra el Málaga también está en duda y podría no producirse hasta diciembre

Malas noticias para el Athletic Club en el regreso a los entrenamientos tras el parón internacional. Dani Vivian ha sufrido un contratiempo físico que complica los planes de Ernesto Valverde para las próximas jornadas. El central, que tuvo que abandonar la concentración de Euskadi por unas molestias musculares, padece finalmente una lesión moderada en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que no estará disponible para recibir al Espanyol este viernes.

La dolencia podría tener consecuencias más allá de ese compromiso. Según las primeras previsiones, el internacional español corre el riesgo de permanecer de baja hasta diciembre, aunque será su evolución durante las próximas semanas la que determine cuándo podrá volver a trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros. Se trata de un contratiempo importante para el conjunto rojiblanco, especialmente por el momento en el que llega. Vivian había conseguido recuperar sensaciones y elevar su rendimiento después de un periodo complicado marcado por los problemas físicos que arrastró durante la segunda mitad de la pasada temporada.

Un nuevo frenazo después de recuperar su mejor nivel

El central había tenido que convivir durante meses con una lesión en el aductor que condicionó su rendimiento en el tramo final del anterior curso. Pese a las dificultades, mantuvo su compromiso con el equipo y continuó compitiendo para ayudar al Athletic en un momento importante de la temporada. Su progresión en las últimas semanas invitaba al optimismo, pero esta nueva lesión vuelve a frenar su continuidad. La dolencia en el sóleo izquierdo le impedirá estar frente al Espanyol y también pone en seria duda su participación en el siguiente compromiso contra el Málaga.

El calendario deja otra fecha marcada en rojo: el 6 de diciembre, cuando el Athletic recibirá al Real Madrid. Su posible regreso para ese encuentro dependerá de cómo responda a la recuperación y de las sensaciones que vaya transmitiendo en su reincorporación progresiva al trabajo colectivo.

Terzic, pendiente de Paredes y con la defensa bajo mínimos

La baja de Vivian supone un problema añadido para la planificación defensiva del Athletic. La situación tampoco es especialmente favorable con Aitor Paredes, que ha sufrido recientemente problemas musculares y no pudo participar en el último encuentro frente a Osasuna. Terzic permanece pendiente de su evolución, mientras que las alternativas disponibles pasan por Yeray y Aymeric Laporte. Además, durante esta semana está previsto que el filial Monreal se incorpore a los entrenamientos del primer equipo para reforzar una posición que empieza a acumular demasiados contratiempos.

De esta manera, el Athletic afronta una semana complicada en el apartado físico. La ausencia de Vivian está confirmada para el duelo ante el Espanyol y su recuperación se convierte ahora en una de las principales preocupaciones del equipo, que espera recuperar efectivos cuanto antes para evitar que los problemas en el eje de la zaga condicionen su calendario de diciembre.