La huella que deja Lezama en sus canteranos: “Mi hijo todavía es muy pequeño, pero mi ilusión es poder inculcarle valores como los que transmite el Athletic”

Sito Barrera, uno de los mejores amigos de Unai Simón en la cantera rojiblanca, juega en el Barbastro, en Segunda RFEF, pero sigue recordando su paso por el club bilbaíno como una de las "mejores etapas" de su vida, tanto en el plano futbolístico como en el personal, como cuenta en ESTADIO Deportivo

El fútbol está lleno de historias de jóvenes que sueñan con llegar a lo más alto. Pero aunque ese listón a veces se escape tras acariciarlo, hay que saber valorar lo logrado y el camino recorrido a lo largo de una carrera vivida siempre con la misma pasión. Así lo siente Sito Barrera, que pasó por las canteras del Athletic, el Zaragoza y el Levante y desde hace tiempo se bate el cobre cada fin de semana en Segunda RFEF, pasando por equipos como el Tudelano, el Calahorra, el Tarazona, el Ebro y el Barbastro, donde cumple su tercera temporada.

De todas sus experiencias, si algo le marcó fue su paso por Lezama, adonde llegó con 13 años y se convirtió en amigo inseparable de Unai Simón, como ha contado en ESTADIO Deportivo. Nacido en Tudela y afincado en Tarazona, es desde la distancia un aficionado más del conjunto bilbaíno, demostrando el sello que dejó en él después de vestir su camiseta en categoría cadete y juvenil. Ahora, a sus 29 años y convertido en padre, ya piensa en el momento de poder ir a San Mamés con su hijo Manuel.

- ¿Cómo llegaste al Athletic y cómo valoras esa experiencia de tres temporadas en su cantera?

- Yo jugaba en un club convenido como era el Aluvión de Cascante, del cual ha salido algún que otro un jugador para el Athletic, e incluso antes de firmar nos llevaban a entrenar a Lezama y jugábamos torneos, como una fase de seguimiento. Al final, al cabo de un tiempo yendo y viniendo, se decantaron por mí, me lo propusieron y yo evidentemente no tuve ninguna duda en aventurarme a esa experiencia. Para mí fue una de las mejores etapas de mi vida, incluso hasta el día de hoy, a nivel a nivel futbolístico y personal, porque fue una experiencia increíble. Con todo el tema personal que me surgió, pues llegué después de que falleciera mi padre, sí que es verdad que fue muy duro, pero me llevo grandes recuerdos y sobre todo grandes aprendizajes de vida a nivel personal de esos tres años que pasé.

Sito Barrera, en su etapa como jugador del Athletic. / MG

- En su discurso del Balón de Oro, Unai Simón se acordó de la figura de Koldo Asúa. ¿Qué representaba para vosotros?

- Koldo, que en pan de escasez, era una persona que ayudaba muchísimo a la gente joven en Lezama. Yo también tuve alguna anécdota con él. Me acuerdo que cuando llegué él conocía todo mi tema personal, el fallecimiento de mi padre, y me dijo: ‘te ha tocado ser hombre antes de tiempo, pero estás capacitado’. Era una de esas personas que dejan huella.

- Aparte de Unai Simón, ¿qué más compañeros recuerdas de esa época?

- Esa generación fue muy buena porque de ahí salieron al primer equipo, además de Unai Simón, Asier Villalibre o Unai Núñez entre otros. Mantenemos mucho contacto con todos los que nos hemos ido enfrentando en distintos equipos por el camino. Mientras unos han ido llegando, otros hemos ido haciendo nuestros pinitos en el fútbol modesto.

"Yo saqué las bolas del sorteo de Copa del Rey hace dos años y estaba diciendo: 'que sea la del Athletic'. Pero nos tocó el Barcelona y Unai Simón me escribió para lamentar que no nos pudiéramos enfrentar"

- En tu caso, luego pasaste por las canteras del Zaragoza y el Levante y te asentaste en clubes de la extinta Segunda B y actualmente en Segunda RFEF. ¿Cómo es batirse el cobre cada domingo en esas categorías?

- Llegar a Primera división es multifactorial y la probabilidad es muy baja, pero hay que saber aprovechar esos momentos que aparecen y estar acompañado de esa pizquita de suerte para que se pueda dar. Y si no, pues hay que sacar provecho de las experiencias y los aprendizajes a otros niveles. No deja de ser futbol, no se deja de jugar con un balón y once contra once. Pero sí que es verdad que la diferencia de medios y de ayudas en según qué aspectos es más que notable. Aunque son las mismas ganas de jugar futbol, de disfrutar y de aprender.

- Hace dos temporadas, en Copa del Rey, le hiciste un doblete al Espanyol para eliminarlo y pudiste enfrentarte luego al FC Barcelona. ¿Cómo fue esa experiencia?

- Como te he dicho, no deja de ser futbol y pueden pasar muchísimas cosas. A día de hoy sigo disfrutando cada domingo y el día que no sea así, pues me apartaré.

Sito Barrera, junto a su esposa Mónica y su hijo Manuel. / MG

- ¿Te gustaría que llegase otra oportunidad así para enfrentarte al Athletic?

- De hecho, en ese sorteo de Copa del Rey fui yo el elegido para ir a Madrid y sacar las bolas y en el bombo estaban el Athletic, el Real Madrid, el Barça y el Mallorca. Me acuerdo que luego hablé con Unai y me dijo: ‘vaya, no nos vamos a poder enfrentar’. Saqué la bola del Barça además y por dentro estaba diciendo: ‘que sea la del Athletic, que sea la del Athletic …’. No pudo ser, pero igualmente muy contento porque recuerdo con muchísima emoción y con muchísima alegría esas eliminatorias

- ¿Vas San Mamés cuando tienes la posibilidad?

- Ahora mi energía se centra más en otras cosas, mi hijo Manuel, que se llama como mi padre, todavía es muy pequeño, pero en el momento que crezca un poco mi ilusión es poder inculcarle en el mundo del deporte valores como los que transmite el Athletic.