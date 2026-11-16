Aguirre busca soluciones para el lateral izquierdo del Valencia y Danjuma se convierte en un contratiempo inesperado

Las molestias musculares de Danjuma alteran los planes de Aguirre para visitar al Rayo Vallecano, en un partido en el que el Valencia tampoco podrá contar con Gayà ni Jesús Vázquez, dejando el lateral izquierdo sin especialistas disponibles

El Valencia ha regresado al trabajo con más de un interrogante sobre la mesa. Después de tres días de descanso, la plantilla blanquinegra ha comenzado a preparar la visita del próximo sábado al Rayo Vallecano con una preocupación añadida: las molestias musculares de Arnaut Danjuma. El atacante neerlandés no participó en la sesión junto al resto de sus compañeros y su evolución marcará los próximos entrenamientos, aunque, en principio, no parece que su presencia en Vallecas esté descartada.

Su ausencia, sin embargo, tuvo consecuencias más allá de su posible disponibilidad para el encuentro. Javier Aguirre aprovechó la primera sesión de la semana para probar diferentes alternativas en una alineación que presenta un problema importante en el costado izquierdo de la defensa. El técnico no podrá contar con José Luis Gayà, que deberá cumplir sanción, ni con Jesús Vázquez, que continúa recuperándose de una lesión muscular.

Dos bajas que dejan al entrenador sin ninguno de los futbolistas específicos para ocupar esa demarcación y que obligan a buscar soluciones de emergencia. La situación de Danjuma también condicionó los ensayos ofensivos, ya que el neerlandés era una de las opciones para ocupar la banda izquierda en los planes de Aguirre.

Maffeo aparece como alternativa para el lateral izquierdo

La principal novedad de los ensayos del lunes estuvo en la posición de Pablo Maffeo. El defensor ocupó el lateral izquierdo, mientras que Arnau Martínez se situó en el costado derecho. Una distribución diferente a la que había probado el cuerpo técnico en el encuentro de Copa del Rey frente al Tavernes, cuando Luis Rioja actuó como lateral izquierdo dentro de una defensa de cuatro. En esta ocasión, el futbolista andaluz adelantó su posición para desenvolverse como interior izquierdo, un puesto en el que podría haber tenido protagonismo Danjuma si hubiese podido participar con normalidad en el entrenamiento. No se trata de una decisión definitiva, puesto que todavía quedan varios días de trabajo antes del desplazamiento a Vallecas. Aguirre deberá valorar las distintas posibilidades y encontrar una fórmula que permita al equipo mantener el equilibrio defensivo sin renunciar a sus recursos ofensivos.

El rival tampoco invita a asumir riesgos. El Rayo Vallecano acostumbra a explotar especialmente las bandas para generar peligro, por lo que el comportamiento de los laterales tendrá una importancia especial en el encuentro. En este contexto, otra de las alternativas que contempla el cuerpo técnico es modificar el sistema y apostar por una defensa de cinco futbolistas.

La ausencia de Gayà supone un contratiempo importante, especialmente después de que el capitán hubiese recuperado protagonismo en los últimos onces. El lateral había comenzado el curso en un segundo plano, después de que Jesús Vázquez convenciera durante la pretemporada a Carlos Corberán, pero había conseguido volver a hacerse un hueco en los planes del equipo.

Sadiq vuelve al grupo y apunta a Vallecas

No todas las noticias de la sesión fueron negativas para el Valencia. Umar Sadiq fue la otra cara de la jornada al ejercitarse con total normalidad junto al resto de sus compañeros. El delantero había arrastrado molestias en una rodilla durante la pasada semana, una circunstancia que le llevó a trabajar al margen del grupo antes del descanso. Su reincorporación supone un alivio para Aguirre, que recupera efectivos en una parcela ofensiva en la que también está pendiente de la evolución de Danjuma. Si no aparecen nuevos problemas físicos, Sadiq estará disponible para el compromiso frente al conjunto madrileño.

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