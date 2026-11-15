Aguirre pone deberes al Valencia: tres aspectos que quiere corregir para salir del descenso

El técnico mexicano está aprovechando el parón de selecciones para ajustar el funcionamiento colectivo, mejorar la creatividad en ataque y afinar la puntería de un equipo que necesita reaccionar antes de afrontar un calendario decisivo

Javier Aguirre tiene ya identificados los problemas que debe solucionar el Valencia para cambiar su dinámica. El entrenador blanquinegro no quiere desaprovechar el parón de selecciones y ha marcado tres líneas de trabajo muy concretas: mejorar el funcionamiento táctico, encontrar más recursos en los metros finales y aumentar la eficacia de cara a portería. Tres asignaturas pendientes que resultarán determinantes en la pelea por la permanencia.

El propio técnico puso nombre a esas carencias tras la goleada copera ante el Tavernes (0-6), resultado que permitió al equipo avanzar a la siguiente ronda. "Tácticamente, creo que nos falta funcionamiento, en el último tercio, creo que nos falta un poquito de tener ideas, porque físicamente corremos mucho, y la definición", reconoció el mexicano.

Aguirre quiere un Valencia con más mecanismos

La primera tarea pasa por mejorar el funcionamiento colectivo. Aguirre considera que el equipo necesita automatismos y una estructura más sólida para interpretar mejor los partidos. No se trata únicamente de correr o acumular esfuerzos, sino de saber cómo ocupar los espacios, encontrar soluciones cuando el rival cierra los caminos y ejecutar con mayor precisión lo que se trabaja durante la semana.

El segundo aspecto está relacionado con la falta de imaginación en campo contrario. El entrenador entiende que al Valencia le falta claridad cuando alcanza el último tercio, una circunstancia que limita su capacidad para generar peligro y aprovechar las llegadas. El equipo necesita más ideas, asociaciones y movimientos que permitan desordenar las defensas rivales y encontrar situaciones favorables para finalizar.

Imagen de uno de los últimos entrenamientos del Valencia CF. / Valencia CF

El gran problema: la falta de pegada

La definición es otra de las grandes preocupaciones del cuerpo técnico. Los registros de goles esperados reflejan que el Valencia está generando ocasiones, pero esa producción no encuentra correspondencia en el marcador. De hecho, el conjunto blanquinegro es el menos goleador de LaLiga, igualado con el Getafe.

Por eso, Aguirre quiere dedicar una parte importante de las sesiones a trabajar situaciones específicas de ataque. "La definición también es un trabajo técnico, centros, remates, paredes, ponerte fuera del área…", explicó el entrenador, que tiene claro que el equipo debe mejorar en diferentes facetas para convertir sus llegadas en goles.

La idea es incidir en los centros laterales﻿, los remates, las combinaciones rápidas y los movimientos que permitan encontrar posiciones de disparo desde fuera del área. No basta solo con llegar: el Valencia necesita traducir ese dominio de determinadas fases del juego en ocasiones más claras y, sobre todo, en tantos.

Luis Rioja ensaya un disparo a puerta en un entrenamiento. / Valencia CF

Cinco días para preparar una final en Vallecas

El equipo regresará este lunes a los entrenamientos después de disfrutar de tres días libres. A partir de ahí, Aguirre dispondrá de cinco jornadas para preparar la visita al Rayo Vallecano, prevista para el sábado 21 de noviembre, un encuentro de máxima importancia ante un rival que también puede marcar el camino de los blanquinegros en la lucha por la salvación.

El trabajo físico tampoco quedará al margen. Aunque los futbolistas han tenido unos días de descanso, el cuerpo técnico espera que mantengan cierta actividad durante el parón para regresar en condiciones de afrontar la exigencia competitiva. "Ellos van por su cuenta, hacen cosas, y les metemos caña ya, a la vuelta, físicamente, para el partido de Vallecas", avanzó Aguirre.

Después del Rayo llegará otro enfrentamiento directo ante Osasuna y, antes de cerrar el año, el calendario ofrecerá más duelos directos ante rivales como Getafe y Espanyol﻿.

Aguirre ya ha señalado el camino. Ahora le toca a sus jugadores demostrar si pueden y saben corregir sus carencias para transformar el trabajo de este parón en resultados. La permanencia exige una reacción inmediata.