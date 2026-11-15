Su padre limpiaba lavabos con 11 años y él ya compite en la F1: "Estoy muy orgulloso de mis raíces"

Arvid Lindblad, de 19 años, es uno de los jóvenes talentos que, junto a Hadjar, Lawson y Tsolov, dan forma a la esperanza del futuro de la Fórmula 1

Kimi Antonelli, flamante campeón del mundo de F1, se ha convertido en el piloto más joven en conseguirlo. El italiano, nacido en Bolonia, ha conquistado el título con tan sólo 20 años, de ahí que todos hablen ahora de él.

Sin embargo, no es el de Bolonia el único piloto joven en la parrilla de la Fórmula 1, siendo varios los pilotos de nueva cuña que están llamados a ser rivales de Antonelli en un futuro próximo. Ese es el caso del británico Arvid Lindblad, nacido en agosto de 2007.

A sus 19 años, el joven Lindbland afrontó el inicio de su primera temporada en la Fórmula 1 con tan sólo 18 años y seis meses, convirtiéndose en una de las grandes esperanzas del Gran Circo junto a otros talentos como Isack Hadjar, Liam Lawson o el piloto de Fórmula 2 Nikola Tsolov.

Todos ellos han pasado por una programa de jóvenes talentos automovilísticos que ejerce una enorme presión sobre sus talentos. Si no logras los resultados esperados es complicado continuar en él. Claro ejemplo de ellos, sin ir más lejos, es el 'renacer' de Lawson, quien ha vuelto a brillar con luz propia este curso al volante de un Racing Bulls.

El monoploza de Arvid Lindblad, joven piloto de F1 de 19 años. / Imago

Arvid Lindblad, un maduro piloto de F1 con tan sólo 19 años

Arvid Lindbland es otro claro ejemplo de la madurez de estos jóvenes pilotos. Y no sólo por la academia de Red Bull, sino también por su historia personal. Unos orígenes humildes en los que las dificultades de sus abuelos y padres le ayudaron a ser la persona y el piloto que es hoy a los mandos de un monoplaza.

Arvid Lindbland: "Estoy seguro de que lo que pasó mi familia me ha influido en mi forma de ser, en mi madurez y en muchas cosas"

"La historia de mi familia es muy importante para mí. Estoy muy orgulloso de mi familia, de mis raíces, de dónde vengo y de la ética de trabajo que siempre han tenido. Intento no dejarme llevar demasiado. Estoy seguro de que lo que pasó mi familia me ha influido en mi forma de ser, en mi madurez y en muchas cosas. Pero realmente no sé cómo ni cuánto", comentó el piloto de Racing Bulls en una entrevista con Mundo Deportivo.

Los orígenes humildes de Arvid Lindblad

Sus abuelos maternos vivieron la partición de la India de 1947 y tuvieron que marcharse de lo que hoy es Pakistán, perdiéndolo todo. Se vieron obligados a comenzar de cero en Reino Unido.

La historia de su padre tampoco se queda atrás. Stefan creció en un entorno obrero de Suecia y con tan sólo 11 años tuvo que ayudar económicamente a su familia con dos trabajos: limpiaba lavabos y repartía periódicos de madrugada. Un extremo que él mismo confirmó en Motorsport.

Unos orígenes humildes que han marcado su personalidad y que le hacen tener los pies en el suelo, por mucho que pueda evolucionar como piloto: "Creo que ahí es importante tener buena gente a tu alrededor que te mantenga con los pies en el suelo, pase lo que pase. Así que sí, creo que podría cambiar, pero para mí es importante no cambiar demasiado y seguir recordando de dónde vengo, a mi familia y todo el trabajo que hemos tenido que hacer. Espero no cambiar demasiado".

Arvid Lindblad "está aprendiendo muchísimo"

En su primer año en la F1, el talento de Arvid Lindblad no ha acabado de estallar aún, pero al propio Kimi Antonelli ya le pasó también en su primera experiencia.

Alan Permane, Team Principal de Racing Bulls: "Además de ser rápido, es muy curioso"

"Este es su primer año y todavía está aprendiendo muchísimo. Pero, además de ser rápido, es muy curioso. Está constantemente haciendo preguntas. No diría que es exigente con la gente, pero sí deja claro que quiere saber qué hacen, cómo lo hacen y cómo puede ayudar él a que el conjunto sea más rápido. Siempre está preguntando", decía Alan Permane, Team Principal de Racing Bulls