Martín, hijo de Casillas y Sara Carbonero, explica su plan tras salir del Real Madrid: "Me gustaría ser el portero de la selección pero no quiero que me comparen"

El mayor, junto a Lucas, dejaron el Real Madrid y su nuevo equipo es el Leganés. Martín, que jugaba en el Infantil B, expresó su deseo en el pódcast 'Resonancia de Corazón', de hacer su propia carrera

En estos últimos días, en clave Real Madrid, una de las noticias más destacadas ha sido la salida desde su cantera de Martín y Lucas, de 12 y 10 años. Esta noticia podría pasar totalmente desapercibida si no fuese porque son los hijos de la periodista Sara Carbonero y del ex guardameta del Real Madrid, Iker Casillas. Martín y Lucas, que siguen los pasos de su padre.

Martín y Lucas quieren hacer su propia carrera aunque indudablemente la sombra de su padre y el apellido Casillas siempre les hará estar en el foco de las informaciones. Martín y Lucas, tras dejar el Real Madrid, no han dejado la Comunidad de Madrid ya que han firmado por el Leganés, donde seguirán desarrollándose como guardametas.

Martín, hijo de Casillas y Sara Carbonero, expresa su gran deseo

En el pódcast 'Resonancia de Corazón', presentado por el periodista José Ramón de la Morena, Martín, el mayor de los dos hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero, expresó su deseo de llegar a la selección española pero con el matiz de que no quiere comparaciones con su padre: "Yo soy Martín Casillas y quiero hacer mi propia carrera. Me gustaría ser el portero de la selección, pero no quiero que me comparen".

Martín, que a sus 12 años ya tiene muy clara sus ideas, se mostró feliz de poder contar en casa con su padre, Iker Casillas, ya que el ex guardameta le aconseja: "Estoy muy agradecido y estoy muy contento de tener a mi padre en casa, porque estoy muy orgulloso de él, de lo que ha hecho y me da consejos y eso me ayuda. Siempre me habla de que la humildad es lo más importante".

La llegada de Martín Casillas al Real Madrid

Martín Casillas reconoció que su llegada al Real Madrid, que se la informó el propio Iker Casillas, le di al principio vergüenza aunque con el tiempo se fue adaptando: "Estaba muy vergonzoso, pero fue un cambio muy importante en mi vida".

Hablando en presente aunque Martín Casillas ya no pertenece al Real Madrid, el mayor de los dos hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero, expresó lo bien que se lo pasaba en la cantera blanca: "Me lo paso muy bien con mis compañeros. He hecho muy buenas amistades y he conocido a entrenadores muy buenos, que me han ayudado". En definitiva, los hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero parece que sin dejar de lado el legado de su padre como portero, quieren escribir su propia historia.