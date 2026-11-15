Ejuke contradice los planes del Sevilla con su deseo de continuar en Nervión: "Por supuesto que me gustaría quedarme"

El nigeriano, en la lista del Sevilla como posible venta para sacar rédito antes de la finalización de su contrato, ha expresado públicamente su deseo de permanecer en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Chidera Ejuke acaba contrato el 30 de junio de 2017 y, por ende, a partir de enero, podrá negociar con cualquier club con la carta de libertad bajo el brazo de cara a la campaña venidera.

Por tanto, el próximo mercado se erige en la última oportunidad de obtener algo de rédito con el traspaso del nigeriano, aprovechando que está gozando de cierto protagonismo en este curso, sobre todo después de la lesión de Miguel Sierra, lo que le ha devuelto al escaparate.

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El Sevilla necesita vender para abrir espacio salarial para algún fichaje invernal -García Plaza ha pedido un delantero- y Ejuke se erige en una de las bazas preferidas junto a Rubén Vargas y a José Ángel Carmona, que aún despierta interés y podría dejar beneficios en las arcas.

Ejuke manifiesta públicamente su deseo de quedarse

Sin embargo, Ejuke no ve tan claro que vaya a salir en la ventana venidera, pues de hecho desea todo lo contrario, renovar y continuar en Nervión. Así lo ha expresado el habilidoso extremo en El Correo de Andalucía, donde ha quedado claro que su prioridad es seguir como sevillista.

“Por supuesto. Claro que me gustaría quedarme en el Sevilla”, afirma un Ejuke que no obstante se toma con calma su futuro y vive el día a día sin demasiadas preocupaciones.

"El futuro simplemente lo vamos viviendo día a día, tal y como viene. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. No lo pienso demasiado, lo vivo día a día”, indicó el africano, que, eso sí, tiene claro que en el caso de no tener que abandonar la disciplina nervionense le gustaría dejar al Sevilla lo más arriba posible, como hace unos años, y dejar huella en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ejuke quiere dejar huella antes de abandonar el Sánchez-Pizjuán

“Si en algún momento eso sucede, me gustaría dejar algo que el club y los aficionados recuerden. Si es jugando, con mis compañeros, me gustaría volver a dejar al Sevilla en el top, top, top. Me gustaría ser partícipe de eso”, apuntó Ejuke, que a día de hoy entra en los planes de García Plaza y pugna por la titularidad con Rubén Vargas.

Si en algún momento eso sucede, me gustaría dejar algo que el club y los aficionados recuerden. Si es jugando, con mis compañeros, me gustaría volver a dejar al Sevilla en el top, top, top

Así las cosas, en el presente curso, el nigeriano suma un total de 447 minutos repartidos en diez partidos, por lo que ha participado en todos a excepción de la Copa, donde descansó, y en los choques ligueros contra Deportivo y Levante. En los últimos cuatro ha sido titular en dos y contra el Real Madrid entró tras el descanso por el internacional suizo, mejorando las prestaciones en ataque.