Carlos Sainz: "Antonelli ha sabido aprovechar el coche superior que ha tenido. Muchos lo quisieran..."

El español ha felicitado al nuevo campeón del mundo, que lo ha logrado con sólo 20 años. El piloto de Williams mira desde la lejanía cómo pasan los años y no puede pelear por ese objetivo ya que su actual equipo no tiene un buen coche lo que quedó reflejado, una vez más, en el Gran Premio de México

Carlos Sainz ha sido uno de los pilotos que ha felicitado a Andrea Kimi Antonelli quien se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1. El piloto de Williams le ha dado todo el crédito del mundo al italiano pero al mismo tiempo ha remarcado que el transalpino con un Mercedes muy bueno, superior al resto de monoplazas, lo cual le ha facilitado la tarea. Carlos Sainz está sufriendo con el Williams en la parte trasera de la parrilla de la F1 y ve como sus opciones de campeón del mundo se comienzan a diluir.

Carlos Sainz ha dado la enhorabuena a Andrea Kimi Antonelli por ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1, pero también ha dicho que sin el Mercedes que ha tenido en sus manos no habría sido posible. "Se lo merece, creo que ha hecho un año perfecto, muy bueno. Ha sabido aprovechar el coche superior que ha tenido, sobre todo a principio de año, para ganar una buena ventaja en el campeonato y creo que ha sabido aprovechar muy bien la oportunidad que la vida le ha brindado de darle un coche campeón del mundo en su segundo año de Fórmula 1".

El piloto madrileño ha dejado un mensaje sobre el triunfo final del joven italiano, de 20 años, ya que ha dicho que muchos corredores desearían contar con un monoplaza tan rápido. "Muchos lo quisieran... Y me alegro por él porque lo ha sabido aprovechar a la perfección".

A sus 32 años, Carlos Sainz siente que la oportunidad de ser campeón del mundo de Fórmula 1 comienza a escapársele. El español ya ha pasado por equipos punteros como McLaren y Ferrari, pero ahora mismo se encuentra en la escudería Williams la cual lleva ya muchas temporadas sin aspirar a ganar nada, estando casi siempre en las últimas posiciones de las carreras. Situación que no parece que vaya a cambiar en los próximos años. Por tanto, Carlos Sainz no va a tener opciones de luchar por ser campeón del mundo de F1.

Carlos Sainz muestra su decepción por la carrera del Gran Premio de México y por la temporada

Carlos Sainz ha reflexionado sobre el Gran Premio de México que ha hecho en el cual no ha tenido opciones de luchar por entrar en los puntos en ningún momento debido a las limitaciones de su Williams que no puede competir con el resto de coches de la actual parrilla de la Fórmula 1.

"Ha sido una carrera muy extraña, con dos salidas, una tercera, luego en relanzada... En la primera carrera íbamos a una parada y parece que ha funcionado la estrategia, hubiésemos acabado lo más adelante que podíamos hoy. Y luego en la segunda resalida, la verdad es que he hecho una buena salida, pero una mala primera vuelta y a partir de ahí, he sobrecalentado el neumático y hemos tenido muchos problemas de balance en el último stint, pero nada que hubiese cambiado mucho la cosa".

A falta de cuatro carreras para que acabe la temporada, Carlos Sainz se centra en terminar el año 2026 de la mejor manera posible pero sin grandes expectativas a la hora de obtener buenos resultados.