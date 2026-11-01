Max Verstappen gana el Gran Premio de México y Antonelli se proclama campeón del mundo

Nuevo día para olvidar para los españoles con Fernando Alonso abandonando en la vuelta 6 y con Carlos Sainz en las últimas posiciones en una carrera que se llevó el neerlandés y que sirvió para que Andrea Kimi Antonelli se proclame campeón del mundo de F1

Andrea Kimi Antonelli se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 tras acabar tercero en un Gran Premio de México que ganó Max Verstappen y en el que fue segundo Lewis Hamilton. El italiano de Mercedes no arriesgó y se limitó a quedar en una posición que le era suficiente para conseguir su primer entorchado.

En clave española, la carrera fue un desastre para Fernando Alonso y Aston Martin. El piloto español tuvo que abandonar en la vuelta 6 del Gran Premio de México de Fórmula 1 después de que el motor Honda de sus monoplaza dijera basta. Segundos después le pasó lo mismo a su compañero de equipo Lance Stroll. Por otro lado, Carlos Sainz siempre estuvo entre las últimas posiciones y nunca pudo aspirar a alcanzas los puntos, terminando en el puesto 15.

Así fue la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1

El Gran Premio de México comenzó muy movido debido a la larga recta del Autódromo Hermanos Rodríguez que hizo que en la salida todos los pilotos se pusieran en fila, aprovechando sus respectivos rebufos. El que se llevó el gato al agua fue Charles Leclerc que se puso líder tras adelantar a su compañero Lewis Hamilton aunque la maniobra le costó una sanción de cinco segundos. Max Verstappen se puso segundo y Lewis Hamilton era tercero, mientras que Andrea Kimi Antonelli se mantuvo cuarto y asegurando proclamarse campeón del mundo.

En ese inicio, en la vuelta 6, llegó los abandonos de los dos Aston Martin por problemas en el motor Honda tanto para Fernando Alonso como para Lance Stroll. Mientras tanto, comenzó la procesión, sin que hubiera adelantamientos pero el miedo al sobrecalentamiento de propulsores. Hasta la vuelta 28 no se movió nada cuando Max Verstappen se puso líder al adelantar a Charles Leclerc en la parada de boxes.

El neerlandés y el monegasco salieron por detrás de Andrea Kimi Antonelli, George Russell y Lando Norris que fueron entrando en boxes siendo el italiano el último en la vuelta 44. Max Verstappen, entonces, recuperó el liderato, pero en ese momento, en el giro 46, la carrera se detuvo por un accidente de Valtteri Bottas que obligó a sacar la bandera roja.

La carrera se reanudó y Max Verstappen mantuvo la posición lo cual no pudo hacer Charles Leclerc que salió mal, hizo un plano en sus neumáticos y bajó a la tercera plaza tras ser adelantado por Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli.

Todo se tenía que decidir en pista ya que todos los coches montaron neumáticos nuevos para llegar hasta el final de la carrera, pero aún hubo tiempo para un nuevo sobresalto por culpa de un choque entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad, que hizo que el piloto de Racing Bulls tuviera que abandonar.

La acción provocó un Safety Car que se fue en la vuelta 63, relanzándose la carrera, pero no hubo cambios. Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de México de Fórmula 1, Lewis Hamilton terminó segundo y Andrea Kimi Antonelli siendo tercero se proclamó campeón del mundo de F1.

- Clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1: