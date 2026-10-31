Rajada de Fernando Alonso: "La frustración va más allá de lo imaginable. Pero esta es la historia de la temporada"

El piloto español se mostró muy frustrado después de quedarse eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 ya que esperaba tener un gran resultado que le permitiera luchar por los puntos en la carrera del domingo

Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1, se ha mostrado muy frustrado después de haber quedado eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de México debido a un fallo mecánico de su Aston Martin el cual está relacionado con un posible problema en la presión de agua relacionado con el ERS según ha informado la escudería británica. El asturiano ha sido crítico, bastante, con su equipo y también con el motor Honda que ya sea por una cosa u otra no termina de estar el nivel para que Fernando Alonso compita conta sus rivales de la parrilla.

Noticias Relacionadas Clasificación: Frustración de Fernando Alonso y Lewis Hamilton se lleva la pole position

Una vez ha quedado eliminado, Fernando Alonso no ha podido esconder su enfado ya que el piloto asturiano se veía con opciones de hacer una buena clasificación en el Gran Premio de México. Para el español ha sido la gota que ha colmado el vaso y así lo ha explicado ante los medios de comunicación desplazados en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "Era optimista. Perdimos una gran oportunidad así que la frustración va más allá de lo imaginable. Pero esta es la historia de la temporada".

Fernando Alonso ha explicado que no pudo regresar a boxes porque el problema de motor de su Aston Martin era grave y lo mejor era parar ya. "Me quedé a cien metros del garaje, pero probablemente el problema era más importante que eso y no se hubiera arreglado allí. Lo más seguro era parar y seguí las instrucciones".

Fernando Alonso, de hecho, ha explicado que su enfado es mayor porque se veía luchando por entrar en la Q3 ya que el Aston Martin se había adaptado bien al Autódromo Hermanos Rodríguez en donde se disputa el Gran Premio de México de Fórmula 1. "Estábamos entre el 11º y el 13º, así que si hacíamos una buena vuelta quizás la Q3 era posible, aunque era demasiado optimista. Alrededor del 12º era nuestra posición".

Fernando Alonso vuelve a ser muy crítico con Honda

Fernando Alonso ha dicho que no tiene muchas expectativas de cara a la carrera. Las temperaturas altas y los problemas de refrigeración que ha mostrado el Aston Martin hacer que el español no sea nada optimista. "Ha habido problemas enormes con las temperaturas para todo el mundo así que, cuando sales desde atrás, es imposible seguir de cerca a los demás coches ni nada por el estilo. Así que, sí, no hay mucho que podamos hacer".

El piloto español no se ha cortado a la hora de señalar la razón por la cual el Aston Martin es más competitivo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en donde se disputa el Gran Premio de México, lanzando un dardo a Honda y la falta de potencia de su motor. "Hay menos rectas. Solo hay dos: antes de la primera curva y de la cuarta. En el resto, con un nivel de adherencia tan bajo, apenas se puede ir a todo gas. Así que aquí la potencia influye menos, ya sabes. Quizás fue por eso".