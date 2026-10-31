El jefe de Albon no se corta contra Fernando Alonso: "No creo que sus comentarios se sostengan"

James Vowles, director del equipo Williams, ha reaccionado a las palabras del piloto español que está muy enfadado con su compañero de parrilla en la Fórmula 1 después del incidente que tuvieron los dos en el Gran Premio de Estados Unidos

Las palabras de Fernando Alonso criticando el nivel de algunos pilotos de la actual Fórmula 1 siguen coleando en el paddock. El español no se cortó a la hora de criticar a Alexander Albon, de Williams, después del accidente que tuvieron los dos en el Gran Premio de Estados Unidos en donde el tailandés-británico impactó con el de Aston Martin en la primera curva lo cual arruinó la prueba de un Fernando Alonso que dijo luego que algunos pilotos no tiene nivel, ratificándolo días después antes del Gran Premio de México. Palabras que no ha gustado nada a James Vowles, director de equipo de Williams, que ha respondido a Fernando Alonso.

James Vowles ha comenzado su intervención mostrando sus respetos a Fernando Alonso. "En primer lugar, Fernando es uno de los grandes y tiene derecho a expresar su opinión, pero no estoy de acuerdo con ella", ha recogido el medio de comunicación Racing News 365.

Pero a continuación el jefe de Williams F1 no se ha cortado a la hora de decirle al piloto de Aston Martin que no tiene razón al decirle a sus compañeros de la Fórmula 1, y en concreto a Alex Albon, que no tienen nivel o que el mismo es muy bajo. "La parrilla está llena de ganadores de carreras y aspirantes al podio, y eso incluye al propio Fernando en ese momento. No creo que sus comentarios se sostengan realmente en ese sentido".

James Volwes, jefe de equipo de Williams, ha respondido a Fernando Alonso.

James Vowles analiza el lance entre Fernando Alonso y Alexander Albon en el Gran Premio de Estados Unidos

El jefe de equipo de Williams también ha analizado el incidente que tuvieron Alexander Albon y Fernando Alonso, señalando que si los jueces no castigaron a nadie no se le debería dar más vueltas. "Hubo un incidente de carrera. Los comisarios lo analizaron. Es la primera vuelta. Ambos iban a por el mismo trozo de asfalto. De hecho, creo que también había uno de los coches de Haas, no es que fuera culpa suya, pero es que los huecos se estaban cerrando. Así de sencillo".

James Volwes ha terminado explicando que la igualdad que existe actualmente en la Fórmula 1 hace que estos incidentes se magnifiquen demasiado y ha abogado por pasar página. "Hay una lucha bastante reñida entre todos los que estamos en la parte de atrás, con solo unos milisegundos de diferencia entre nosotros. Tu posición en la primera vuelta puede llegar a ser determinante, lo que simplemente significa que hay mucha más lucha que antes".

No parece que el asunto se vaya a extender más en el tiempo a pesar de que Fernando Alonso ha manifestado que sigue sin entender a demasiado la maniobra que intentó hacer Alexander Albon en el Gran Premio de Estados Unidos disputado hace sólo unos días. La Fórmula 1 no para y ya se encuentra inmersa en el Gran Premio de México. Por tanto, no se espera que esto se enquiste y seguramente la tranquilidad y la cordialidad vuelvan a reinar entre Fernando Alonso y todo el equipo Williams.