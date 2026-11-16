Pedro Acosta señala a Marc Márquez: "Aparte de ser un tipo muy inteligente, tiene un talento y una pasión que, si los unes, te encuentras con un nueve veces campeón del mundo"
El piloto murciano dejará KTM al final de esta temporada para unirse a Ducati en donde será compañero del catalán al que considera como uno de los mejores de la historia al cual intentará batir aprovechando el cambio de normativa
Pedro Acosta será uno de los pilotos a seguir durante la próxima temporada de MotoGP debido a que el murciano va a dejar KTM, la marca a la que ha estado ligado durante toda su carrera deportiva, para competir con Ducati. Pedro Acosta pasará así a ser compañero de Marc Márquez al que espera batir a pesar de considerarlo como uno de los mejores de la historia.
Pedro Acosta se ha deshecho en elogios sobre Marc Márquez al que señala como uno de los mejores de la historia y del que espera aprender mucho. "Es uno de los mejores pilotos de la historia y se nota mucho. Sabe gestionar todas las situaciones en pista y también fuera: aparte de ser un tipo muy inteligente, tiene un talento y una pasión que, si los unes, te encuentras con un nueve veces campeón del mundo. Algo he aprendido, pero creo que compartiendo box con él podré aprender mucho más", ha dicho en una entrevista a Pont Group.
Pedro Acosta y el cambio de normativa de MotoGP en el año 2027
Pedro Acosta, por otro lado, ha apostado a que debido al cambio de normativa en MotoGP, baja la cilindrada de 1.000 cc a 850 cc y hay menos aerodinámica, todo estará más igualado. "Creo que estará todo un poco más igualado y el piloto tendrá algo más de importancia que ahora, pero hasta que no lo compruebe en Valencia no puedo asegurar nada al cien por cien".
Después de ser la única KTM que ha estado en puesto cabeceros, Pedro Acosta ha optado por ser precavido y no ha asegurado que esté para ganar el mundial de pilotos de MotoGP. "Hay que ser realistas ante todo. Primero hay que estar en el Top 5 regularmente y poder luchar por podios y victorias. Pensar en el título es algo que se verá más adelante. Aún es pronto para hablar de eso… hasta que no se hayan disputado los primeros Grandes Premios no se pueden poner las cartas sobre la mesa".
Pedro Acosta, sobre la temporada que viene: "Primero hay que estar en el Top 5 regularmente y poder luchar por podios y victorias"
Pedro Acosta, satisfecho con su temporada 2026 con KTM
Pedro Acosta, a continuación, ha analizado su actual temporada en KTM. "Esta ha sido la temporada en la que he competido de una forma más madura. Aprendí mucho durante los dos años anteriores y lo he aplicado durante esta temporada. Al final, hay carreras en las que no podemos dar más y he aprendido a gestionar algo más las emociones y las ganas de estar siempre delante".
Por último, ha expresado que su victoria en el Gran Premio de Austria supo a poco ya que en realidad se ha quitado una espina que se le había clavado. "Había soñado tanto con la victoria que cuando la conseguí es como si ya lo hubiese vivido, así que creo que me supo a poco en comparación con lo que tendría que haber sido realmente. Obviamente, estoy muy contento: es una espina que ya me he sacado, pero es sólo una victoria; necesito muchísimo más que eso".