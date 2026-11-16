Zidane también da la razón al Real Madrid con Arda Güler: "Es muy, muy, muy bueno"

El jugador madridista ha aprovechado el parón internacional para brillar con Turquía en la Nations League y demostrar que se encuentra en un gran momento de forma, ganándose una lluvia de elogios

Con solo 21 años, Arda Güler ha tapado todas las bocas de aquellos que dudaron de la fuerte apuesta realizada por Real Madrid en el verano de 2023, cuando invirtió 30 millones de euros para firmar a un jugador con la mayoría de edad recién cumplida que apenas había disputado medio centenar de partidos con el primer equipo del Fenerbahçe. El tiempo le ha dado la razón al club blanco, que no dio opción al interés de equipos como el Sevilla FC, y ahora el joven talento turco disfruta de un momento dulce que llama la atención en toda Europa.

Los números de Arda Güler

Pese a la feroz competencia, el mediocentro y extremo otomano ha conseguido hacerse con un rol protagonista en los planes de José Mourinho. En LaLiga ha sido partícipe en las 12 jornadas disputadas y ha arrancado como titular en nueve de ellas, mientras que en la Champions se perdió el estreno por sanción y ha tomado parte en otros dos encuentros, recibiendo descanso en el último compromiso en Atenas. En total, 854 minutos repartidos en 14 choques, en los que ha firmado 4 goles y 7 asistencias.

Pero no solo brilla vestido de blanco. El mejor jugador joven de la pasada Champions también es ya el gran baluarte de su selección, siendo pieza clave en su regreso al Mundial después de 24 años. No le fueron bien las cosas a nivel colectivo en el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Como tampoco en la Nations League, donde Turquía ha vuelto quedar colista de su grupo y tiene muchas papeletas para bajar a la Liga B. Sin embargo, a nivel individual, Güler ha aprovechado este parón para volver a demostrar su calidad y ganarse una lluvia de elogios.

Los elogios de De Bryune y Zidane: "Güler es fantástico"

En la derrota ante Bélgica por 1-2, el futbolista nacido en Ankara firmó un golazo de falta que provocó los halagos de un veterano como Kevin de Bruyne, actualmente en el Nápoles. "Arda Güler es fantástico. Juega en uno de los mejores clubes del mundo y es uno de los mejores futbolistas del mundo", afirmó sin dudarlo la estrella de los 'diablos rojos'.

Tras ello, este pasado fin de semana, Güler volvió a agitar su varita mágica ante Francia. No pudo evitar otro tropiezo de su combinado nacional, de nuevo por 2-1, pero anotó un gol en la segunda mitad que le fue anulado por fuera de juego previo de İsmail Yüksek y sobre la bocina asistió con un lanzamiento de córner a Abdülkerim Bardakci para estrechar el marcador.

Una actuación ante la que también se ha rendido un mito como madridista como Zinedine Zidane. "Turquía no me sorprendió. Cuando tienen el balón, son un equipo capaz de jugar bien. Son jugadores fantásticos con el balón. Arda es muy, muy, muy bueno", aseguró el actual seleccionador francés.

En Turquía piden que sea el capitán de la selección: "Necesitamos un líder"

Y es que no hay dudas de que el internacional turco está con la flecha hacia arriba. De hecho, en sus últimos ocho partidos, entre el Real Madrid y la selección, ha participado de forma directa en nueve goles: ha anotado cinco y ha asistido en los otros cuatro. Unos números que celebran en el Santiago Bernabéu y que al mismo tiempo han llevado a la prensa de su país a exigir que se convierte en el gran referente del combinado otomano.

Arda Güler, en acción en el Francia - Turquía. / Imago

"Necesitamos un líder en el vestuario. Los últimos seis partidos lo han demostrado: el capitán de este equipo no debería ser Hakan Çalhanoglu, debería ser Arda Güler, que lo da todo por la selección. El liderazgo y la responsabilidad no tienen edad, sólo quienes lo merecen", apuntó al respecto el diario Sabah.

Las estadísticas de Arda Güler en la Nations League

Las estadísticas, desde luego, respaldan al madridista. No solo es el jugador de Turquía que más disparos ha firmado (23), el que más regates ha completado (13) o el que más duelos ha ganado (47), según datos de Opta, sino que en el conjunto de la Nations League, también puede presumir de ser el segundo que mas remata, solo tras el montenegrino Nikola Krstovic, el que más pases acertados realiza en el último cuarto de campo (114) y el cuarto que más ocasiones de gol produce (5). Como para no frotarse las manos en el Real Madrid.