Juan Iglesias: "A Bordalás lo veo casi como un padre; mis hijos son como sus nietos"

ESTADIO Deportivo, en la entrevista exclusiva con el lateral vallisoletano, pudo analizar con él la etapa en el Getafe y todos los recuerdos que le generan; con especial importancia para Bordalás

ESTADIO Deportivo, en la entrevista exclusiva con el lateral vallisoletano, pudo analizar con él la etapa en el Getafe y todos los recuerdos que le generan; con especial importancia para Bordalás

Hay jugadores que crean lazos allá donde van y, en este caso, no se puede decir menos. Hablar de Juan Iglesias y del Getafe es hablar de una simbiosis casi perfecta, en la que muchos han sido los logros conseguidos. La clasificación para la Conference League confirmó la importancia de esta etapa para el jugador vallisoletano. Tras siete años en el club, ese camino terminó cuando firmó su precontrato con el Sevilla, al acabar su vinculación con el Getafe al final de aquella temporada. Muchos aficionados le recriminaron esa decisión, pero, a pesar de todo, el cariño sigue estando presente.

ESTADIO Deportivo, en la entrevista exclusiva que ha mantenido con el lateral antes del derbi, ha podido hablar con él acerca de su pasado. Juan Iglesias ha dado gran importancia al Getafe y a todo lo que Bordalás le ayudó a convertirse en el jugador que es hoy en día.

Juan Iglesias, en un encuentro con el Getafe / IMAGO

- (Se le muestra un vídeo de 'Mito', amigo suyo del Real Valladolid) Se os ve juntos y fuisteis buenos amigos.

Hice muy buena relación con Mito. Nos llevamos espectacular. Hablamos de vez en cuando. De hecho, hace unos días hablamos porque dentro de poco voy a San Sebastián. A ver si nos vemos allí. Es un amigo de los que te deja el fútbol. Es verdad que, cuando cada uno va por un camino, te alejas un poco. Pero es importante mantener esas buenas relaciones que has tenido en el pasado y con quienes has vivido buenos momentos. Teníamos un grupo muy bueno en Valladolid. Me encantaba que ellos vinieran a casa. Hicimos un grupo con los que vivían en la residencia porque eran de fuera y yo, de Valladolid. Como siempre, intento acoger a la gente lo mejor posible y creamos una relación muy buena.

- Hace poco visitaste el Coliseum y también pudiste presentar a tus hijos al equipo cuando el Getafe vino a jugar aquí contra el Betis. Muy especial, ¿no?

Sí, fue un momento, sobre todo el otro día, de muchas emociones. Pasé siete años de mi vida allí y tengo muchos amigos. Mis hijos han nacido siendo del Getafe y, el otro día, cuando vinieron a Sevilla, no dudé en ir a visitar a todos y en darles un abrazo. Hablamos mucho con la gente del Getafe: con jugadores, con el cuerpo técnico, con los fisios y con los directivos. Al final, cuando haces las cosas bien, la gente siempre se acuerda de ti y te lo agradece. Sé que ellos me echan de menos y yo, en parte, también les echo de menos.

Juan Iglesias, en un encuentro con el Getafe / IMAGO

- Llamó mucho la atención la imagen de Bordalás, que en este caso se veía casi como un padre.

Sí, totalmente. Yo también le veo un poco como un padre por todo lo que ha hecho por mí y por todo lo que me ha ayudado. Él fue la persona que me hizo debutar, que me ha hecho crecer y que me ha ayudado a estar hoy donde estoy. Y, bueno, sabe que mis hijos son como sus nietos y así lo demuestra cada vez que los ve. Me escribe también para preguntarme cómo están y se lo agradezco. Como he dicho, tener relaciones tan buenas, de amistad, con la gente que te da el fútbol es siempre muy importante y muy bueno.

- El tema de la báscula no sé si lo agradeces este año…

Es algo que, cuando estás en el día a día, ya te acostumbras. Yo he estado muchos años con él y, al final, te acostumbras, pero tienes que ver siempre el lado positivo de las cosas. Esa exigencia que a lo mejor a algunos jugadores no les gusta creo que es muy positiva. Él siempre saca lo mejor de cada jugador que le hace caso, y es por algo. Que alguien esté siempre pinchándote hace que nunca te relajes, que estés siempre con todos los sentidos puestos y alerta. Como he dicho antes, que hoy esté en un club como el Sevilla es, en parte, gracias a él.