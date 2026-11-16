Alberto Flores bate un récord histórico en Segunda división con repercusión económica para el Sevilla

El meta ha prop﻿iciado una racha de seis victorias seguidas del Granada desde su irrupción como titular y solo ha encajado tres goles, lo que le convierte en un filón para el Sevilla al conservar un alto porcentaje de su futura venta

El Sevilla se frota las manos con la espectacular irrupción de Alberto Flores en Segunda división después de la operación firmada el verano pasado para su traspaso al Granada.

Y es que el canterano sevillista se ha convertido en talismán del conjunto nazarí y en pieza fundamental de una racha extraordinaria que ha aupado a su equipo a la tercera plaza de la tabla.

Su debut inició una racha de seis triunfos seguidos del Granada

No en vano, desde que Pacheta decidió recuperarlo de su ostracismo en su arranque en el Granada, a la sombra de Raúl Lizoain, el Granada ha conseguido un pleno de victorias en los seis partidos diputados﻿, impulsado, entre otros factores, por la aportación de Alberto Flores.

El fontaniego ha dejado su portería en cuatro partidos y solo ha encajado tres goles, dos de ellos en su debut contra la Real Sociedad B, por lo que solo ha encajado uno en cinco choques, un registro formidable.

El primer portero en conseguirlo en los últimos 80 años

Esta racha victoriosa del Granada con él en la portería supone un récord histórico en la Categoría de Plata, pues, como apunta la cuenta @LaLigaenDirecto, Alberto Flores se convierte en el primer portero en los últimos 80 años que debuta en Segunda ganando sus seis primeros partidos.

De hecho, nadie lo había conseguido desde Santín con el Racing de Ferrol en 1945﻿. Solo hay un guarismo mejor, pero hay que remontarse a 1935, cuando Esguinza encadenó siete victorias seguidas en su estreno.

Esta proeza y, sobre todo, el nivel exhibido bajo los palos le ha situado en el centro del escaparate y por ende se trata de una excelente para el Sevilla tanto en cuanto aumentan sus opciones de hacer caja en un futuro con el de Fuentes de Andalucía.

El Sevilla conserva un 40% de sus futura venta

Y es que el Sevilla pactó su salida el pasado verano a coste cero, sin ningún rédito directo, pero se reservó un elevado porcentaje de una futura venta, más concretamente el 40%, por lo que si el Granada lo vende en próximos mercados los nervionenses se llevarán una buena porción del pastel.

Alberto Flores, parando un penalti. / Imago

Alberto Flores, parando un penalti. / Imago

La dirección deportiva sevillista decidió no contar con él para el próximo proyecto tras su larga trayectoria en la cantera y ser indiscutible en el Sevilla Atlético para en su lugar invertir en un canterano del Real Madrid.

El Sevilla lo dejó salir para fichar a Fran González

De esa forma, el club de Eduardo Dato apostó por el fichaje de Fran González, procedente del Real Madrid, para estar a la sombra de Odysseas Vlachodimos. Hasta el momento, solo ha dispuesto de una oportunidad, en la Copa del Rey contra el Sporting Hortaleza, cita en la que dejó su portería a cero.

Visto su protagonismo, es obvio que Alberto Flores acertó de lleno en su decisión, pues en el Sevilla no habría disfrutado de continuidad, mientras que el Sevilla ha perdido a un valor de la cantera, pero, al menos, podría salir beneficiado más adelante económicamente.