Otro posible rédito en diferido con Alberto Flores, que debuta con elogios en el Granada: "Partidazo y personalidad"

Traspasado a coste cero este verano para hacer sitio a Fran González, en Nervión confían en que el fontaniego, aún sub 23, llene la caja a medio plazo, como antes hicieron Iván Romero o Carlos Álvarez; su estreno como nazarí dejó grandes intervenciones y un triunfo, en parte, gracias a su labor

"Muy feliz por la victoria y por poder debutar con esta camiseta. A seguir en el camino. Vamos Granada CF!", escribía este domingo en sus redes sociales Alberto Flores, que ha tenido que esperar a la octava jornada de LaLiga Hypermotion para desbancar de la titularidad a Raúl Lizoain. Ha sabido esperar con paciencia y trabajo su momento el fontaniego, al que todas las crónicas atribuyen parte de los méritos en la remontada nazarí en Zubieta ante una Real Sociedad B que se adelantó antes de la media hora con goles de Gorka Gorosabel y Gorka Carrera, aunque José Arnáiz, con un doblete que empezó de penalti, y Jorge Pascual hicieron volar los tres puntos.

Cuatro paradas (tres de ellas a disparos envenenados desde fuera del área), dos grandes ocasiones salvadas, 2/2 en blocajes aéreos, 1/1 en duelos terrestres ganados y una precisión con los pies casi perfecta (34/35 pases con tino) han jalonado la actuación del canterano del Sevilla FC, que ha firmado un contrato hasta 2029 en el Nuevo Los Cármenes y, sin duda, se ha ganado la continuidad después de que su compañero haya figurado bajo los palos rojiblancos en los cuatro partidos anteriores, saldados con tres derrotas y un empate. Ahora, hay que comprobar si la decisión de José Rojo 'Pacheta' ha sido coyuntural o definitiva.

Confianza desde el banquillo y "muy feliz" por su debut

Las redes sociales se han llenado este 4 de octubre de elogios para Alberto Flores, destacando muchos aficionados granadinistas el buen hacer del meta sevillano. "Hay que tener mucha personalidad para hacer el debut que ha hecho", apunta @jesusgrxx, mientras que @hugoasenjocf reconoce que "hoy los tres puntos llegan, en parte, gracias a su partidazo". Su entrenador, Pacheta, avisaba en la víspera: "Es un gran portero y un gran tipo en el vestuario. Está preparado. A mí me gusta y tiene carácter ganador. Tiene muchas virtudes y está creciendo". Tras el 2-3, un protagonista "muy feliz" se quedaba "con la actitud del equipo para dar la vuelta a un 2-0; es una familia".

El Sevilla conserva el 40% de su pase y puede recoger variables

Aunque el traspaso de Alberto Flores al Granada CF fue a coste cero, supone un ejemplo más de la política de apuestas de la dirección deportiva del Sevilla FC en estos últimos años por monetizar a medio-largo plazo a canteranos que se quedan sin sitio en el primer equipo. Con el fontaniego, que firmó hasta 2029 en el Nuevo Los Cármenes, se repite la historia de Iván Romero y Carlos Álvarez, pues hay pluses por rendimiento colectivo (por ejemplo, si asciende a Primera división, como hicieron ellos).

Además, el 40% de los derechos económicos del portero siguen siendo nervionenses, por lo que, como ocurrió recientemente con el 30% del pase del mediapunta al América, podría dejar réditos en el futuro. El sanluqueño reportó 1,8 millones de euros indirectamente a las arcas blanquirrojas, que sirvieron para apuntalar los últimos fichajes invernales de José Ignacio Navarro. Antes, aproximadamente 500.000 por promocionar a la elite del fútbol español con los granotas.