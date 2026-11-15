El 'nuevo Isco' preocupa a García Plaza, Europa ya se le rinde y los Estopa se pelean por él

El costasoleño es el octavo mediapunta de las cinco grandes Ligas que más metros recorre con el balón, señal de su impacto en el juego ofensivo de los heliopolitanos, algo que no pasa desapercibido para el técnico de su eterno rival justo la semana en que se han cumplido 16 años de su estreno en LaLiga

Este sábado se han cumplido ﻿16 años del debut en ﻿LaLiga de ﻿Isco Alarcón﻿, jugador-franquicia del ﻿Real Betis a sus ﻿34 primaveras pero que, con ﻿18﻿, sustituía el ﻿14 de noviembre de 2010 a ﻿Aritz Aduriz en el ﻿Valencia CF de ﻿Unai Emery en un duelo de la undécima jornada del curso ﻿10/11 contra el ﻿Getafe CF﻿. Formalmente, se había estrenado en la elite unos días antes en la ﻿Copa del Rey, como titular además, frente a la ﻿UD Logroñés﻿, iniciando un camino glorioso que, si bien no con el club che, le llevaría al Malaga CF﻿, el ﻿Real Madrid﻿, el ﻿Sevilla FC y los heliopolitanos, donde ha superado cinco lesiones, cuatro de ellas de mucha gravedad, para resurgir una vez tras otra como un '﻿Ave Fénix﻿'.

Con ﻿cuatro goles y dos asistencias en 16 partidos oficiales﻿, el costasoleño ha sorprendido a propios y extraños, asumiendo de nuevo a grandísimo nivel el liderazgo que muchos pensaban ﻿imposible﻿, sobre todo porque su última dolencia de tibia y tobillo amenazaba con retirarle del fútbol. Antes al contrario, aquella ﻿dosificación con los dedos cruzados de finales de la ﻿25/26 ha quedado felizmente en el olvido, como el dolor que arrastraba de forma crónica el '22', quien ya ni esconde la pierna ni se deja nada guardado. Como siempre, vamos. Buena prueba de ello es que, según destaca el ﻿Observatorio CIES﻿, ya es el octavo mediocampista ofensivo de las cinco grandes Ligas del ﻿Viejo Continente por metros recorridos con el balón por cada ﻿90 minutos﻿.

Con ﻿271﻿, se sitúa ﻿Isco Alarcón por delante de jugones como ﻿Nicolò Zaniolo ﻿(de ﻿Udinese﻿) o ﻿Sergio Canales ﻿(del ﻿Real Racing Club﻿), a la altura de otros como ﻿Bilal El Khannouss ﻿(del ﻿Stuttgart﻿), ﻿Paulo Dybala ﻿y ﻿Matías Soulé (de la ﻿Roma﻿), ﻿Martin Odegaard ﻿(del ﻿Arsenal﻿) o ﻿Rayan Cherki (del ﻿Manchester City﻿), en un 'Top 10' con otros renacidos de ﻿LaLiga ﻿como ﻿Thomas Lemar﻿, cedido en el ﻿Elche CF por el ﻿Atlético de Madrid﻿, o ﻿Denis Suárez﻿, que milita en el ﻿Deportivo Alavés﻿. Una buena señal, si ya no eran suficientes las propias ﻿sensaciones y las participaciones en goles del bético, del ﻿impacto ﻿creativo que vuelve a tener en el juego de los de ﻿Manuel Pellegrini﻿.

Su retorno en 2023 a la que había sido su casa unos meses. / IMAGO

En su ex equipo saben lo que les espera con él

Una trascendencia de la que toman buena nota todos sus rivales, empezando por el próximo, ﻿Luis García Plaza﻿, a quien no duelen prendas a la hora de reconocer en RNE que, aunque ellos en casa son "﻿un Sevilla FC fiable﻿", el ﻿Real Betis "es verdad que está haciendo una temporada espectacular y, por eso, están cuartos en LaLiga; es un equipo realmente que tiene una calidad individual brutal, incluso a veces está jugando un poco como los grandes, como ante el ﻿Elche CF﻿, que en la primera parte tuvo opciones para ganar, pero ellos saben que arriba tienen mucha pegada, y entonces, esos jugadores hay que tenerlos muy controlados". Y destacaba algunos: "Porque Abde, Isco... bueno, te puedo decir miles, hay muchos, incluso en el banquillo, gente que sale".

Desatascando el duelo copero en Alcorcón. / IMAGO

Desatascando el duelo copero en Alcorcón. / IMAGO

David y José Muñoz, entre risas y lamentos, con Auronplay de testigo

Durante un 'stream' de ﻿David y José Muñoz﻿, los hermanos y componentes del dúo musical ﻿Estopa﻿, con su paisano ﻿Auronplay﻿, el mayor y vocalista le quitó el móvil de las manos al pequeño y guitarrista para que no pudiera impedir un '﻿clausulazo' en el ﻿Fantasy por ﻿Isco Alarcón . "Os lo tomáis muy en serio, eh. ¿Te has gastado ﻿78 millones﻿?", preguntaba el creador de contenido a ﻿David﻿, que presumía del 'robo' ante la resignación de ﻿José Manuel﻿, que solamente decía: "Esto sí que no, cacho cabrón, eso es ﻿trampa﻿. Que sepas que has destapado la ﻿Caja de Pandora﻿. Esto sí que es una guerra". Una divertida anécdota que demuestra la atracción que despierta entre todos los amantes del fútbol el '22' heliopolitano.