Isco Alarcón, el contexto ideal para el derbi Sevilla - Betis y el 'pique goleador' con Bartra: "Un defensor increíble, un goleador increíble..."

El capitán verdiblanco reconoce que el equipo "sufrió mucho" en Elche y sigue teniendo "la finalización" como asignatura pendiente; pero después de la necesaria autocrítica, presume del buen momento de forma de todos los jugadores y de una inercia positiva que hace que generalmente la moneda caiga de su lado

El partido que Elche CF y Real Betis han protagonizado en la mañana de este domingo ha sido fulgurante, trepidante, con el balón circulando a toda velocidad de un lado a otro del campo sin la más mínima pausa y con actuaciones estelares de los dos porteros. Especialmente acertado estuvo Álvaro Valles en el primer acto e incomensurable ha estado Matías Dituro en la segunda mitad, evitando todo lo que pudo el 0-2 materializado finalmente por Rodrigo Riquelme y por el 'pichichi' Marc Bartra. A pesar de todo ello, el MVP ha vuelto a ser Isco Alarcón; siempre sobresaliente.

El malagueño, que por momentos hacía gestos de querer detener el correcalles instalado de principio a fin en el Martínez Valero, fue el encargado de atender a las cámaras de DAZN al término de este encuentro que concluye con el Elche CF cayendo a puestos de descenso y con el Real Betis haciéndose fuerte en zona Champions. El capitán verdiblanco ha puesto en valor este último hecho y ha felicitado a un Bartra al que se le caen los goles. Con el del definitivo 0-2 ya suma cinco entre LaLiga (3) y la UEFA Champions League (2). Es de largo, el máximo goleador de su equipo a pesar de ser central.

La mejor manera de irse al parón y de preparar El Gran Derbi

"Bueno, queríamos los tres puntos, era lo más importante. Sabemos que cada partido es muy complicado, fuera de casa más todavía. Hemos sufrido, la verdad; pero hemos conseguido los tres puntos. Y nada, muy contento por la racha, por la dinámica del equipo, por mantenernos ahí en puestos de Champions... Con ganas, con ganas de seguir mejorando, de seguir creciendo y con mucha ilusión de cara a esta temporada", ha explicado el malagueño.

"Sí, sí, en la primera parte hemos sufrido. Ellos han tenido alguna que otra ocasión muy clara. Nosotros no estábamos entendiendo muy bien el partido. Perdíamos muy rápido, no estábamos siendo efectivos... En la segunda parte, hemos estado mejor. Hemos tenido más llegadas".

"En los metros finales estábamos cometiendo errores que nos impedían acabar las jugadas de la mejor manera; pero bueno, al final hemos podido conseguir esos dos goles y nos llevamos los tres puntos", ha celebrado Isco Alarcón. "Contentos por estos tres puntos antes del parón. Y a seguir", ha remarcado.

Isco Alarcón elogia el partidazo de Dituro, portero del Elche

"Sí, sí, (Matías Dituro) ha tenido muy buenas intervenciones. Es verdad que hemos podido hacer algún gol más y que tenemos que mejorar en esa faceta. Tenemos que mejorar en esos últimos metros. No podemos jugar tan acelerados, porque es verdad que estamos teniendo muchas llegadas en LaLiga y nos está costando finalizar esas jugadas con más acierto. Pero bueno, queda mucha Liga, trabajamos para mejorar y ojalá podamos seguir creciendo", ha analizado con autocrítica el malagueño.

Bartra supera a Isco y a Abde en la lucha por ser el 'pichichi' del Betis

"Creo que Marc está a un nivel espectacular, defiende increíble, encima mete goles... La verdad es que poco más se le puede pedir. Pero bueno, ojalá esta racha siga mucho tiempo y yo, contento de tener a un jugador como él en el equipo", ha finalizo un sonriente Isco Alarcón, que ahora comparte el segundo escalón de la lista de realizadores del Betis con cuatro dianas, las mismas que Ez Abde y una menos que Marc Bartra (5). Rodrigo Riquelme, autor del 0-1, aprieta la lista son su tercera diana del curso; empatando al lesionado Cucho Hernández.