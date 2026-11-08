Así gestiona su patrimonio Joaquín Sánchez, consejero del Betis (45 años): "Hay que diversificar con cuidado, sabiendo dónde te metes y con quién"

Layenda máxima del Real Betis; mundialista con la selección española absoluta; exjugador de clubes como la ACF Fiorentina, el Málaga CF o el Valencia CF; y actual consejero del club de las Trece Barras, el portuense cree esencial incluir materias de asesoramiento financiero en las etapas de formación en las canteras de futbolistas

Los tiempos que corren han cambiado muchísimo el fútbol que se ve actualmente y también han transformado de manera bastante radical la manera de pensar que tienen los futbolistas. Hoy en día, la preparación es muchísimo más profunda y no sólo a nivel físico o deportivo. Los jugadores están mucho más aconsejados y saben cómo mover las enormes sumas de dinero que cobran por darle patadas a un balón. No hace tanto tiempo, cuando este debate no estaba tan en boga, era frecuente leer noticias acerca de estrellas del balompié arruinadas en tiempo récord por no ser capaces de mantener su altos trenes de vida.

Especialmente a ojos del obrero de a pie, los futbolistas se embolsa pastones inagotables; pero, no obstante, la carrera deportiva es muy corta -más aún si aparece la lacra de las lesiones- y en el mejor de los casos se retiran cuando apenas han alcanzado los 40 años y aún les queda más de media vida laboral por delante. Por eso, es muy importante saber elegir bien las inversiones y preparar el terreno para cuando toque colgar las botas. En este sentido, Joaquín Sánchez, leyenda del Real Betis y actual consejero de la entidad, ha sabido moverse muy bien en ese sentido.

Así ha gestionado su patrimonio Joaquín Sánchez, leyenda del Real Betis

Como se suele decir vulgarmente, la clave es no poner todos los huevos en la misma cesta; pero no es tan sencillo como suena. "Diversificar es importante, pero con cuidado, sabiendo dónde te metes y poniéndote en manos de gente que sepa", señalaba Joaquín en una entrevista concedida al canal que CaixaBank tiene en la red social YouTube. Y es que los futbolistas son personas ultraconocidad a quien todo el mundo quiere arrimarse a ofrecer negocios supuestamente infalibles que no siempre va revestidos con la mejor de las intenciones.

En este sentido, el exfutbolista natural de El Puerto de Santa María (Cádiz) remarca que, si bien los futbolistas tienen que mover el dinero que se embolsan porque parado en una cuenta no rinde mucho, siempre debe ser ayudados por profesionales del sector; con un gestor o gestores que les oriente de manera precisa señalando el foco a seguir y las luces de neón a evitar. Ofertas van a recibir muchísimas; la clave es saber tamizar ese ingente grano.

Joaquín admite que habría cambiado muchas cosas de sus primeros años de carrera de haber tenido más información

"Nosotros no entendemos de discotecas, de montar un bar o una marca. Entrar en un negocio es fácil pero cuando te das cuentas estás perdiendo dinero. Nosotros lo que sabemos hacer bien es jugar al fútbol. Por eso, para los negocios hay que ponerse en manos de la gente que sabe", resumía el exfutbolista de 45 años. Eso sí, un capricho no hace mal a nadie y entiende que el jugador que está empezando se deje llevar por gastos recurrentes como comprarse un buen coche o una buena casa.

"Ahora mismo sé que diversificar bien tu patrimonio te da ventajas, pero esto no lo ves hasta que pasan muchos años. Por eso, si volviera atrás claro que cambiaría cosas de mi vida. De hecho, con mi primer salario me di un capricho y me compré un cochazo porque con esa edad no eres capaz de ver más allá", reconocía el futbolista que más veces se ha puesto la camiseta del Real Betis en toda su historia, quien concluyó su entrevista ensalzando la figura del orientador económico que clubes como el verdiblanco incluyen ya en las canteras para que comiencen a asesosar a los chavales incluso desde antes de comenzar a ver ceros en sus cuentas corrientes.