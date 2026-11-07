Cuchy, hija de Florentino Pérez: "Es un ser superior... No me queda otra que venerarle"

Una de las hijas del presidente del Real Madrid y de ACS no escatima en elogios hacia su padre, que se mantiene activo a los 79 años

Florentino Pérez es uno de los grandes nombres del fútbol español y de España en general. El presidente del Real Madrid y de ACS, una de las grandes constructoras de Europa y el mundo, es muy reservado con su vida privada, por eso los que mejor pueden hablar de él son las personas que están en su círculo más íntimo. Este es el caso de su hija María Ángeles Pérez Sandoval, más conocida como Cuchy, quien recientemente ha confesado cómo es su padre en la intimidad.

Cuchy no ha escatimado elogios hacia su padre en una entrevista concedida a El Cierre Digital, donde afirma que Florentino es una figura excepcional, tanto por su capacidad de trabajo como por su manera de mantener los vínculos familiares. Tanto es así que lo llega a definir como "un ser superior", aunque destaca que es "poderoso. Es un tío normal. Es entrañable y a mí me parece un tío muy divertido".

La admiración de su hija tiene mucho que ver con la actividad que mantiene Florentino Pérez a sus 79 años. El empresario continúa al frente de dos proyectos de enorme dimensión, con una agenda que incluye trabajo, desplazamientos y compromisos deportivos. Una intensidad que Cuchy observa de cerca y que le resulta difícil de igualar. "Yo le idolatro, porque la verdad es que veo un tío que se levanta muy temprano, que va a trabajar con todo lo que tiene en la espalda con una empresa como la que tiene, que es capaz de manejar luego el club, de viajar, de ir y volver en el día, y luego encima que tenga tiempo de ir a comer con sus hermanos, sus sobrinos sus hijos… No me queda otra que venerarle", asegura.

Para su hija, Florentino cambia la imagen que da de hombre poderoso al tratar con su familia. Cuchy lo define como "una persona sencilla", insistiendo en una faceta que considera especialmente representativa de su padre.

Florentino Pérez construyó buena parte de su reconocimiento público a partir de su trayectoria empresarial y de su llegada a la presidencia del Real Madrid en el año 2000. Su apuesta por Luis Figo, entonces jugador del FC Barcelona, marcó aquella campaña electoral frente a Lorenzo Sanz y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol español. Desde entonces, su nombre ha quedado ligado a una etapa de grandes éxitos deportivos y a la transformación institucional del conjunto blanco.

En el plano personal, su matrimonio con María de los Ángeles Sandoval Montero, con quien tuvo tres hijos (Florentino Pérez Sandoval, al que llaman cariñosamente Chivo, Eduardo Pérez Sandoval, conocido como Over, y la mencionada Cuchy), se prolongó durante más de cuatro décadas, hasta el fallecimiento de ella en 2012. Sus hijos han mantenido tradicionalmente un perfil discreto, aunque Cuchy ha compartido en distintas ocasiones su visión más íntima del empresario.

Su dimensión económica también da una idea del peso que ha alcanzado su trayectoria. Según la lista Forbes de 2026, su patrimonio está valorado en unos 4.900 millones de euros, lo que le sitúa entre las mayores fortunas de España. Una cifra que contrasta con la sencillez que su hija reivindica cuando habla del hombre que hay detrás del presidente.