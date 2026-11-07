Los motivos que han llevado a los hijos de Casillas, Lucas y Martín, a abandonar el Real Madrid

Cambio de rumbo para los dos jóvenes guardametas de La Fábrica que llevan a la leyenda blanca en los genes; los vástagos del exportero y Sara Carbonero continuarán su formación lejos de Valdebebas tras tomar una importante decisión que abre una nueva etapa en sus incipientes carreras

Los hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero, Martín y Lucas, de 12 y 10 años respectivamente, han decidido abandonar la cantera del Real Madrid para incorporarse al Leganés.

La decisión responde a la búsqueda de un proyecto deportivo que consideran más adecuado para continuar creciendo y desarrollar todo su potencial. No es un detalle menor puesto que ambos llevaban dos temporadas vinculados a 'La Fábrica' tras incorporarse al club blanco procedentes del Pozuelo.

La situación deportiva de Martín y Lucas en La Fábrica

Los dos hermanos compartían posición con su padre, aunque sus caminos dentro de la cantera madridista eran diferentes por edad y categoría. Martín, el mayor, militaba en el Infantil B, mientras que Lucas formaba parte del Alevín A, todavía en la modalidad de fútbol-7.

En ambos casos, el cambio de equipo responde a una decisión tomada por los propios protagonistas y su entorno, con la intención de encontrar un equipo que favorezca su progresión. Martín no había conseguido hacerse con la titularidad en su equipo, mientras que Lucas se llevó recientemente una decepción al quedarse fuera de la convocatoria para el torneo Futures de Orlando, en el que participó el Real Madrid.

Son dos circunstancias que ayudan a contextualizar una salida que no tiene por qué interpretarse como una pérdida de confianza en sus posibilidades. A estas edades, encontrar continuidad, minutos y un entorno adecuado resulta fundamental para la formación de cualquier futbolista. Y esa es precisamente la apuesta que ahora realizan los hijos del exportero madridista.

Del Pozuelo al Leganés, pasando por el Real Madrid

Antes de vestir de blanco, Martín y Lucas dieron sus primeros pasos futbolísticos en el Pozuelo. Posteriormente llegaron a la cantera del Real Madrid en categoría prebenjamín y, después de dos años en sus categorías inferiores, emprenden una nueva aventura en el fútbol madrileño.

Su destino será el Leganés, que se convierte así en el nuevo equipo de dos jóvenes que ya habían dejado muestras de su potencial en diferentes competiciones. Martín destacó especialmente en el Mundial Sub-12 de Brunete y también firmó actuaciones llamativas en la Crevillent Cup del pasado mes de marzo.

Lucas, por su parte, también ha protagonizado ya algún momento destacado. El más llamativo se produjo en una tanda de penaltis frente al Barcelona, en la que consiguió detener varios lanzamientos y llamó la atención por sus intervenciones bajo palos.

El apellido Casillas, un arma de doble filo

Hay un factor que acompaña inevitablemente a los dos hermanos desde que comenzaron a jugar al fútbol: el peso de su apellido. Ser hijos de uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid y de la selección española supone una referencia permanente, pero también una presión añadida que el propio Iker Casillas reconoció hace unos años.

En una conversación con Santi Cañizares en 2021, el campeón del mundo explicó que no pondría ningún impedimento si sus hijos querían seguir sus pasos, aunque también admitió que tendrían una dificultad añadida por las comparaciones.

"Si ellos quieren ser porteros, por supuesto que sí, mientras que sean buenas personas y elijan eso. Mis hijos igual lo pueden tener más fácil porque tienen esos genes y tienen esa manera de caer o lo que sea, también creo que lo tienen mucho más difícil que nosotros, sobre todo, si tu padre ha sido alguien reconocido en el mundo del fútbol, porque al final siempre te van a estar comparando", reconoció entonces.

El exguardameta también dejó claro que no pretende dirigir sus carreras ni empujarles hacia el fútbol por tradición familiar. Ahora, Martín y Lucas inician una nueva etapa en el Leganés. Dos porteros con un apellido ilustre que cambian Valdebebas por Butarque con el claro objetivo de encontrar el mejor camino para seguir creciendo.