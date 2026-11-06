Miguel Indurain, 62 años: "No lo hago como trabajo. Con pocos días escogidos al año tengo suficiente. Alguna inversión hice... No tengo grandes alicientes"

El cinco veces ganador del Tour de Francia dice que no le hace falta trabajar debido a que tiene un buen colchón y que se dedica a ayudar a algunos patrocinadores que estuvieron con él durante los años en los que fue ciclista profesional

Miguel Indurain es reconocido como uno de los grandes deportistas de la historia de España. El navarro no sólo fue un campeón sino que también fue un verdadero icono ya que el país se paraba cada tarde de verano para verlo dominar y ganar el Tour de Francia, el cual se llevó entre los años 1991 y 1995. Dicho rendimiento le valió para tener un colchón económico que le hace vivir con cierta comodidad, pudiendo dedicarse a colaborar con algunas empresas y patrocinadores que le ayudaron mientras fue ciclista profesional.

Miguel Indurain, a sus 62 años, dijo que el dinero no es importante para él y que se dedica a ayudar a las empresas que estuvieron con él cuando era profesional. "Yo no lo hago como trabajo. Hago algo de publicidad, con gente que colaboró ​​conmigo y con marcas que me ayudaron en mi época a evolucionar lo que era mi ciclismo y todo lo hago como un hobby. Para gozar de algo. No lo veo como un trabajo", señaló en una entrevista en el diario Ara en el año 2024.

El ciclista navarro explicó también que se dedica a escoger los días en los que le apetece echar una mano. "Eventos, publicidad... Con pocos días escogidos al año ya tengo suficiente".

Por otro lado, Miguel Indurain desveló que hizo sus inversiones pero que no fueron tampoco muy grandes porque no le hizo falta. "Alguna inversión que hice... No tengo grandes alicientes de hacer grandes cosas".

Miguel Indurain y los cambios que ha sufrido el ciclismo

Miguel Indurain también tuvo tiempo para hablar sobre su carrera ciclista y también de cómo ha cambiado el ciclismo desde cuando él competía.

El ganador del Tour de Francia fue claro cuando fue preguntado por el dopaje en su época, asegurando que él siempre siguió la reglas. "Siguiendo las normas de lo que había que hacer y acatando las normas de ese momento".

Miguel Indurain aseguró que actualmente está bastante desconectado del ciclismo actual, no llegando a entender cómo hay más personal que ciclistas cuando en su época era totalmente distinto. "No sé cómo funciona un equipo profesional hoy en día. Tengo datos de que hay mucha gente involucrada en los equipos con mucha tecnología. No sé ni cómo se entrenan, porque no estoy dentro. Pero el otro día estuve con gente del equipo UAE Team Emirates y tienen 25 corredores con 120 personas en la plantilla. No sé qué pueden hacer... En mi época 25 corredores, 4 mecánicos, 4 masajistas y poco más. Hoy en día hay mucho personal. ¿Qué hacen? No sé".

El navarro también valoró negativamente la evolución del ciclismo actual ya que Miguel Indurain señaló la falta de contrarrelojes de gran kilometraje, especialidad que él dominaba y gracias a la cual ganó sus Tour de Francia. "Echo de menos lo que me gustaba a mí, las contrarrelojes largas y etapas largas. Todo cambia y todo evoluciona. Ahora todo debe ser mucho más rápido, mediático y explosivo. Se hacen bellos espectáculos. En mi época yo marcaba una diferencia en las contrarrelojes, el equipo me apoyaba y dosificaba esfuerzos en la montaña".