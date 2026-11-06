Pedri recuerda su pasado como camarero: "Estaba destrozado. Mi carrera en la Tasca Fernando terminó después de una sola noche, puse todo lo que tenía en el fútbol"

Pedri ha recordado una de las experiencias más curiosas de su infancia en Tenerife, cuando ayudaba a su familia en la Tasca Fernando. El centrocampista del Barcelona se puso detrás de la barra para servir bebidas, pero solo necesitó una noche para descubrir que aquel trabajo no era para él

Pedri antes de convertirse en uno de los centrocampistas más destacados del mundo, el jugador del Barcelona creció en Tegueste, Tenerife, en un entorno familiar en el que el trabajo y el fútbol convivían cada día. Buena parte de esos recuerdos tienen como escenario la Tasca Fernando, el restaurante de su familia y un lugar muy especial en su infancia.

El futbolista ha recuperado algunas de aquellas vivencias en un relato publicado en The Players' Tribune, donde ha contado cómo ayudaba en el negocio familiar y cómo llegó a ponerse detrás de la barra para atender a los clientes. Su cometido parecía sencillo, pero pronto descubrió que el ritmo de un restaurante podía ser incluso más exigente de lo que imaginaba. "Yo estaba en la barra sirviendo bebidas. Ese era mi trabajo. Mi padre venía con prisa y me iba cantando los pedidos que yo tenía que servir", recuerda Pedri. Entre Coca-Colas, Fantas y cervezas, el joven futbolista tenía que intentar seguir el ritmo de su padre, que no dejaba de transmitirle nuevas comandas.

La noche que Pedri descubrió el esfuerzo de sus padres

La Tasca Fernando era mucho más que un restaurante para la familia González. Su abuelo estaba al frente del establecimiento, que también era un punto de encuentro para los aficionados azulgranas en Canarias. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y de jugadores del Barcelona, reflejo de una pasión por el club que Pedri heredó desde pequeño. El centrocampista recuerda que se crio prácticamente entre las mesas del local. Su infancia transcurría entre los clientes, los pasillos y una pequeña sala situada debajo del restaurante, donde guardaban las cajas y el vino. Allí, junto a su hermano, encontraba espacio para seguir haciendo lo que más le gustaba: jugar al fútbol.

Pero hubo una ocasión en la que su padre quiso que conociera de primera mano lo que suponía sacar adelante el negocio. Pedri se puso a trabajar y descubrió que servir bebidas no era tan fácil como parecía. Los pedidos se acumulaban y apenas tenía tiempo para terminar uno antes de que llegara el siguiente. "Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas", relata. El cansancio terminó haciendo mella en él hasta el punto de que llegó a preguntarle a su padre cuándo tendría un descanso. La respuesta fue toda una lección: "¿Descanso? ¿Qué descanso? Esto no es como el fútbol". Al acabar la jornada, Pedri estaba completamente agotado. Cuando su padre quiso saber qué le había parecido aquella experiencia, el futbolista no tuvo reparos en reconocer el esfuerzo que suponía trabajar en el restaurante. "Os tengo mucho respeto a ti y a Pepe. Estoy destrozado", le confesó.

Pedri apostó todo por el fútbol

Aquella experiencia tuvo un recorrido muy corto. El propio jugador resume con humor que su etapa como camarero terminó prácticamente antes de empezar: "Mi carrera en la Tasca Fernando terminó después de una sola noche, puse todo lo que tenía en el fútbol". Y es que su camino terminó llevándole muy lejos de aquella barra. El Barcelona se fijó en él cuando todavía militaba en Las Palmas y cerró su fichaje en septiembre de 2019. Después de una temporada cedido en el conjunto canario, regresó a la Ciudad Condal en 2020 para comenzar una trayectoria que le ha convertido en una pieza fundamental del equipo azulgrana. Con apenas 23 años, Pedri ya se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes de su generación. Sin embargo, detrás de su crecimiento deportivo permanece aquella infancia en Tenerife y el recuerdo de un negocio familiar en el que aprendió, aunque solo fuera durante una noche, lo que costaba ganarse la vida detrás de una barra.

La Tasca Fernando cerró sus puertas en julio de 2025, pero sigue ocupando un lugar especial en la historia personal del futbolista. Un pasado sencillo que ayuda a entender de dónde viene uno de los grandes talentos del Barcelona.