Toni Martínez y el Alavés buscan acabar con una doble sequía

El conjunto de Quique Sánchez Flores necesita romper una racha de ocho jornadas sin ganar ante un rival directo como el Deportivo, mientras Toni Martínez busca su primer gol liguero tras ser decisivo en la salvación del pasado curso

El Deportivo Alavés afronta un momento delicado de la temporada. Los de Quique Sánchez Flores llevan ocho jornadas consecutivas sin ganar en LaLiga y tienen por delante un calendario exigente para cerrar 2026. El primer examen será este sábado frente al Deportivo de La Coruña en Mendizorroza, un encuentro que también puede marcar un punto de inflexión para Toni Martínez.

El delantero murciano tiene una cuenta pendiente con el campeonato. Hace apenas unos meses fue uno de los grandes protagonistas de la salvación babazorra, después de marcar en Oviedo el tanto que certificó la continuidad del equipo en Primera División. Sin embargo, aquella alegría contrasta con su situación actual: ha disputado once encuentros ligueros, siete de ellos como titular, pero todavía no ha conseguido celebrar su primer gol en esta edición del campeonato. Una sequía individual que coincide con las dificultades colectivas de un Alavés que ha perdido buena parte de la capacidad ofensiva que mostró en el arranque de curso. Los vitorianos comenzaron la temporada con diez goles en las cuatro primeras jornadas, pero su producción ha caído considerablemente en las últimas semanas.

Ocho jornadas sin ganar y una asignatura pendiente en ataque

Para encontrar el último triunfo liguero del Alavés hay que pensar en el pasado 6 de septiembre, cuando firmó una contundente victoria por 5-2 ante Osasuna. Desde entonces, el conjunto albiazul no ha vuelto a sumar los tres puntos: cinco derrotas y tres empates en sus ocho compromisos posteriores. Esto ha terminado afectando también a su rendimiento ofensivo. Durante esta racha, los babazorros únicamente han conseguido cinco goles y se han quedado sin marcar en tres partidos. El último ejemplo llegó en su visita al Sánchez-Pizjuán, donde el equipo apenas logró generar peligro y terminó marchándose con un empate sin goles. Sus estadísticas reflejaron las dificultades para encontrar profundidad: únicamente dos disparos entre los tres palos y una ocasión clara durante todo el encuentro.

La recuperación de esa capacidad para hacer daño será uno de los principales objetivos de Quique Sánchez Flores durante los próximos días. El técnico quiere recuperar la presencia del equipo por las bandas y volver a convertir los centros laterales en un recurso ofensivo importante. Una fórmula que ha perdido protagonismo en este tramo de competición y que apenas ha dejado un gol, el conseguido por Mañas en el empate frente al Málaga.

En ese escenario, Toni Martínez también necesita recuperar protagonismo. La confianza del entrenador en el delantero sigue intacta, aunque la competencia en la parcela ofensiva es importante. Lucas Boyé continúa siendo la referencia más habitual, mientras que Mariano Díaz también busca hacerse un hueco en los planes del técnico.

El Deportivo, primer obstáculo para cambiar la dinámica

El encuentro frente al Deportivo de La Coruña adquiere una dimensión especial por la situación clasificatoria de ambos conjuntos. Los gallegos llegarán a Vitoria con 15 puntos, dos más que el Alavés, por lo que el choque representa una oportunidad directa para recortar distancias y superar a un rival de la zona baja. El propio Toni Martínez fue consciente de la importancia de la cita durante una visita a un colegio de Vitoria. "Es un partido muy importante contra un rival directo", reconoció el atacante. Después de la goleada copera ante el Anaitasuna (1-6), el Alavés ha podido disfrutar de unos días sin competición antes de regresar al trabajo. Un triunfo que, aunque permitió recuperar sensaciones y confianza, no debe esconder los problemas que arrastra el equipo en Liga.

El calendario tampoco concede demasiado margen para la relajación. Después de recibir al Deportivo y visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, los vitorianos tendrán otros tres compromisos ligueros antes de terminar el año: recibirán al Espanyol y al Elche, además de desplazarse al Ciutat de València para medirse al Levante. Quince puntos en juego que pueden resultar determinantes para definir las aspiraciones del equipo en el tramo final de 2026.