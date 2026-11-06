Quique Sánchez Flores se pronuncia sobre Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Una sola víctima es suficiente"

Quique Sánchez Flores ha hablado sobre el impacto de la muerte de Jesús de Miguel en Jesús Owono, al que entrenó durante la pretemporada. El técnico del Alavés reconoce que todavía no ha contactado con el portero y admite que la tragedia también ha afectado al vestuario

La tragedia del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, fallecido después del incidente sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra, sigue provocando reacciones entre compañeros, entrenadores y diferentes figuras del deporte. Una de las últimas ha llegado desde Vitoria, donde Quique Sánchez Flores ha querido pronunciarse sobre lo sucedido y, especialmente, sobre cómo está viviendo estos días Jesús Owono.

El entrenador del Deportivo Alavés conoce bien al guardameta, ya que coincidió con él durante la pretemporada. El portero estuvo implicado en el choque con De Miguel que terminó desencadenando una tragedia que ha conmocionado al fútbol español. Por ello, el técnico madrileño ha reconocido que lo ocurrido también ha tenido consecuencias en el vestuario alavesista. "Una sola víctima es suficiente", afirmó Quique, que quiso trasladar su pésame a los familiares y amigos del futbolista del Tenerife. El entrenador también dejó claro que se trata de una situación especialmente difícil de gestionar y recordó que "los accidentes son accidentes", en referencia a lo sucedido sobre el terreno de juego.

El apoyo de Quique a Jesús Owono: "Está en su momento de soledad"

Una de las partes más delicadas de su comparecencia estuvo relacionada con Jesús Owono. El técnico reconoció que todavía no ha hablado con el guardameta, al considerar que necesita tiempo para asimilar todo lo ocurrido y afrontar una situación que ha cambiado por completo su realidad. "Con Jesús Owono no he hablado, creo que es muy pronto y está en su momento de soledad y aceptando la realidad", explicó. Quique también hizo referencia a la sucesión de circunstancias que desembocaron en el fallecimiento del delantero: "Una concatenación de hechos catastróficos".

El entrenador fue más allá y reconoció que las consecuencias de lo sucedido pueden acompañar al portero durante mucho tiempo."Probablemente, es algo de lo que no se va a recuperar", señaló, antes de mandarle un mensaje de ánimo y recordar que tendrá que encontrar la manera de seguir adelante y afrontar el futuro de la mejor forma posible. Además, confirmó que la tragedia ha tenido un impacto directo en el grupo. "Se ha notado estos días en el ánimo del grupo, sin ninguna duda", reconoció, haciendo referencia a la relación que mantiene el vestuario con Owono después de haber compartido trabajo con él.

El Alavés prepara la visita al Sevilla en medio del dolor

Las declaraciones de Quique Sánchez Flores llegan en la previa del encuentro que enfrentará este viernes al Deportivo Alavés con el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 21:00 horas.

El técnico admitió que preparar el partido no ha sido sencillo por el impacto emocional de la pérdida de Jesús de Miguel. "Nos hemos preparado con mucho dolor y con mucha tristeza por el impacto de la pérdida de Jesús de Miguel", confesó. Pese a las circunstancias, el entrenador explicó que el equipo está a disposición de lo que determinen las autoridades deportivas: "Obviamente nosotros hacemos lo que nos dicen y si hay que jugar jugaremos y si nos dicen que hay que parar, pararemos".

De esta manera, Quique se suma a las numerosas voces del fútbol que han querido mostrar su apoyo a la familia de Jesús de Miguel y a Jesús Owono, protagonista involuntario de una tragedia que ha dejado una profunda huella en el fútbol español.