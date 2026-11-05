Isaac Romero se suma sobre la bocina y Kochorashvili se ausenta por una razón de peso

Los lesionados Peque, Marcao y Miguel Sierra, así como el sancionado Manu Bueno, apuntan a ser las únicas ausencias obligadas de Luis García Plaza para el duelo contra los vitorianos al apuntarse ya durante la semana Fofana y Kike Salas y medir bien los tiempos el lebrijano

Isaac Romero, que trabajó al margen durante toda la semana tras retirarse antes del ecuador del primer tiempo en el Coliseum ante el Getafe CF aquejado de una fuerte contusión en la rodilla izquierda (que hizo temer por un daño en el ligamento lateral interno), se apunta sobre la bocina al Sevilla FC-Deportivo Alavés, encuentro que abrirá este viernes 6 de noviembre desde las 21:00 horas la jornada 12ª de LaLiga, amenazada de suspensión (aplazamiento, mejor dicho) tras el desgraciado fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel por el desgraciado choque con el meta del FC Andorra Jesús Owono el pasado lunes.

El lebrijano se ha dosificado en las primeras sesiones, trabajando aparte, pero ha sido uno más este jueves en la jornada matinal dispuesta sobre el césped del escenario del encuentro, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que, a falta de que lo confirme en breve en rueda de prensa, Luis García Plaza podrá disponer del '16' frente a los vitorianos y tener todas las cartas para elegir dibujo. Lo mismo que ocurre con Youssouf Fofana, cambiado en tierras madrileñas también antes de tiempo por unas molestias en la cintura, y Kike Salas, otro que dosificó cargas, por lo que los tres lesionados y el sancionado apuntan a ser las bajas forzosas.

'Peque' Fernández, que estará previsiblemente un mes fuera por una dolencia muscular, y los ya consabidos de larga duración Marcao Teixeira y Miguel Sierra se unen a Manu Bueno, que vio la roja frente a los azulones, en la nómina de ausencias, con toda seguridad aumentada por Fábio Cardoso, que no cuenta para el preparador madrileño, salvo en contadas ocasiones como amistosos o duelos de la Copa del Rey ante rivales de muy inferior categoría para no sobrecargar a los titulares Andrés Castrín y Kike Salas, más los siguientes en la rotación: Arouna Sangante y el filial Iker Muñoz.

El georgiano, en la despedida de su ex compañero

Tanto Pablo Blanco, embajador oficial del Sevilla FC, como Giorgi Kochorashvili, que coincidió con él seis meses en el CD Castellón, asistieron este jueves al funeral de Jesús de Miguel, por lo que el mediocentro georgiano no asistió con permiso del club a la última sesión de entrenamiento previa al encuentro liguero frente al Deportivo Alavés, que incluyó, aparte de la carrera continua y los ejercicios de precisión habituales, una larga charla de Luis García Plaza a los suyos, reunidos en círculo, para concienciarles de la importancia de dar la vuelta a la situación tras la derrota en Getafe.