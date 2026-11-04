El Sevilla esquiva un grave error en el mercado con el 'plan B' de Lucas Stassin

José Ignacio Navarro finalmente logró traer al punta belga tras haber avanzado por Petar Ratkov, que finalmente se marchó al Levante y registra peores cifras que los tres arietes sevillistas

Stassin llegó en verano y cerró la puerta a Ratkov, que fue al Levante.IMAGO

Tras firmar a Robbie Ure, el Sevilla todavía necesitaba apuntalar la delantera el pasado mercado y José Ignacio Navarro trabajó con varias opciones de forma paralela por si la prioritaria fallaba para tener las espaldas cubiertas en el epílogo de la ventana. .

En este sentido, el 'plan A' era conseguir la cesión de Lucas Stassin procedente del Saint Étienne, pero resultaba complicado por la competencia que había por el cotizado delantero belga, por lo que también avanzó por otro objetivo, el punta serbio Petar Ratkov.

El Sevilla avanzó por Ratkov, pero finalmente llegó Stassin

No en vano, estableció conversaciones con la Lazio para su préstamo y prácticamente lo tenía atado, pero un día antes del cierre se selló el acuerdo por Lucas Stassin y, por ende, se desechó la llegada del ariete de Belgrado, que había destacado en Austria en el Salzburgo, pero defraudado en Roma.

No obstante, Ratkov no se quedó sin cumplir su deseo de dar el salto a LaLiga española y firmó como cedido por el Levante en el último suspiro del mercado estival, lo que permite hacerse una idea con mayor conocimiento por proximidad del tamaño de la bala esquivada por los nervionenses en la última ventana.

Ratkov firmó por el Levante y no ha respondido a las expectativas

Aunque es cierto que los números de los dos delanteros fichados por el Sevilla distan de ser los esperados, mejoran los firmados hasta ahora por Ratkov en el Ciutat de Valencia, pues ni siquiera ha conseguido consolidarse en la titularidad.

En este sentido, el de Belgrado todavía no visto portería en lo que va de temporada a pesar de haberse disfrutado de un total de 293 minutos y lo único que recoge su casillero es una asistencia en el encuentro contra el Deportivo.

Lo cierto es que Luis Castro le ha concedido hasta tres titularidades, dos de ellas de forma consecutiva ante Athletic y Real Sociedad a finales de octubre, pero su sequía y las sensaciones provocaron que lo devolviera al banquillo el pasado sábado contra el Atlético de Madrid, en el que solo jugó 19 minutos.

El técnico granota parte habitualmente con dos delanteros, como el exsevillista Iván Romero como fijo, y ante los colchoneros prefirió apostar por Etta Eyong en detrimento de Ratkov, que ahora mismo presenta peor números que los tres puntas sevillistas.

Peores números que Ure, Stassin e Isaac Romero

Así, Robbie Ure suma dos goles (uno en la Copa) y tres asistencias en 656 minutos, mientras que Stassin, que se ha perdido tres partidos por lesión, marcó en su debut y asistió contra el Real Madrid en 443 minutos.

Curiosamente, el punta que más tantos lleva es el que ya estaba en Nervión, caso de Isaac Romero, un fijo cuando García Plaza apuesta por dos puntas y que lleva tres goles y una asistencia en 331 minutos, por lo que registra los mejores guarismos, muy superiores a los de Petar Ratkov, un error esquivado por José Ignacio Navarro.