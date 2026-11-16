Zubimendi no cierra la puerta, el Atlético vigila y en el Real Madrid lo celebran: "No puede jugar cualquiera"

En medio de su ostracismo en el Arsenal, De la Fuente ha devuelto al mediocentro donostiarra al escaparate en este parón internacional, apuntándose que ya valora un cambio de aires pese a expresar públicamente que aún confía en darle la vuelta a su situación

Cuando un jugador de talla internacional pasa a tener un rol secundario en su equipo, es normal que comiencen a surgir informaciones acerca de un posible cambio de aires. Y eso es lo que le sucede a Martín Zubimendi, que en este arranque de temporada está teniendo un papel residual en los planes de Mikel Arteta en el Arsenal. Aunque el mediocentro donostiarra pide calma públicamente.

"Han salido cosas que no eran ciertas y quería aclararlas. Estar tranquilo, trabajar. Desde luego que no estoy teniendo minutos, no es una situación idónea, pero confío en mí, en mis posibilidades y espero darle la vuelta", señaló días atrás, durante su presencia con una selección española que le ha devuelto al escaparate en este parón.

Los números de Martín Zubimendi en el Arsenal

Hasta la fecha, el ex de la Real Sociedad no ha sido titular en ninguno de los siete encuentros en los que ha participado en la Premier League. Solo lo ha sido una vez en Champions y otras dos ante equipos de inferior categoría en la EFL Cup, para sumar apenas 380 minutos repartidos en 12 choques. Tiene por delante a Rice, Lewis-Skelly, Bruno Guimaraes, Odegaard y Mikel Merino. Pero de golpe, y aprovechando la ausencia de lesionado Rodri, Luis de la Fuente le ha dado su sitio en la 'Roja'.

El centrocampista vasco jugó completo el duelo ante la República Checa y volvió a salir de inicio en la derrota ante Inglaterra, teniendo que ser sustituido mediada la segunda mitad por unas molestias musculares. No fue su mejor partido, como el del resto del equipo mientras se jugó once contra once. Pero el hecho de que el seleccionador nacional no tuviese dudas a la hora de darle galones, pues siempre ha defendido que tiene a los dos mejores mediocentros del mundo, ha hecho que se apunte de nuevo a un futuro lejos del Emirates.

Chelsea y Atlético, pendientes de Zubimendi

Así, según indica el diario As, Zubimendi estaría abierto a escuchar ofertas dada su situación en el Arsenal, donde tiene contrato hasta 2030. Así, ya son varios los clubes que están pendientes, como el Chelsea de Xabi Alonso o el Atlético de Madrid, que podría repatriarlo para LaLiga después de que hace dos veranos abandonase la Real Sociedad a cambio de 70 millones de euros, tras decir 'no' un año antes al Liverpool.

Zubimendi fue titular en el España - Inglaterra. / Imago

Ese mismo precio sería el que exigirían los 'Gunners' para desprenderse de un futbolista que rayó a gran nivel en sus filas durante gran parte de la campaña pasada, pero que ya se vino abajo en el tramo final. En el Mundial, de hecho, solo tuvo minutos en la prórroga de la final, prolongándose ya este curso una cuesta abajo que podría tratar de frenar en seco en el mercado de enero.

Un ex ojeador del Real Madrid lo tiene claro: "Espero que se dieran cuenta"

Lo que sí parece claro es que el Real Madrid, que llegó tarde a la puga con el Arsenal, no entrará en esa pujar por Zubimendi. Es más, para algunos, hizo bien el club blanco al no firmarlo en su día. "Se le vieron las costuras ante Inglaterra. Solo espero que en la 'casa blanca' se dieran cuenta de que no es el jugador que tiene que jugar en el Real Madrid. La prensa estuvo dando la lata con 'Zubimendi al Madrid'. Pero en el Madrid no puede jugar cualquiera. Tienen que fichar a Declan Rice. Este tiene que jugar en el Madrid. Este al lado de Tchouaméni... sería la hostia el equipo. Imagínate la alineación de Tchouaméni, Declan Rice y todo lo demás. El equipo a batir sería el Madrid", aseguró al respecto Manolo Romero, ex ojeador del club madridista, en la Cadena Ser.