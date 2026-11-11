Zubimendi y el Atlético se niegan mutuamente: entra el Real Madrid en escena

El centrocampista del Arsenal ha salido al paso de las informaciones que le situaban cerca del Metropolitano y el club rojiblanco descarta cualquier movimiento para incorporarlo en enero, con el Chelsea también pendiente de su situación

Martín Zubimendi y el Atlético de Madrid han disipado de un plumazo un posible acercamiento. No se trata de una cuestión económica o una falta de acuerdo entre clubes, sino porque ninguna de las dos partes contempla, al menos por ahora, unir sus caminos﻿.

El internacional español ha desmentido las informaciones que le situaban cerca del conjunto rojiblanco. RTVE aseguró que ambas partes estaban "muy cerca" ﻿de cara a un fichaje mediático en el próximo mercado invernal, pero en una entrevista concedida al diario Marca﻿, el propio internacional español enfrió de golpe cualquier tipo de especulación. Del mismo modo, desde el Metropolitano también negaron cualquier interés o intención de acometer su fichaje en el próximo mercado invernal.

Esta doble negativa saca al Atlético de la ecuación y deja el futuro del centrocampista del Arsenal en manos de otros pretendientes. Entre ellos aparecen el Chelsea y el Real Madrid, dos clubes que sí podrían valorar su incorporación si finalmente se dan las circunstancias para que abandone Londres.

Martín Zubimendi ha negado una negociación con el Atlético de Madrid.

Zubimendi niega su acercamiento al Atlético

El propio futbolista se ha mostrado sorprendido por las informaciones que le relacionaban con el equipo de Diego Simeone y ha querido cortar de raíz las especulaciones. "La verdad es que a mí también me sorprende a veces la prensa. Entiendo que llega el mercado de invierno y pueden aparecer rumores, pero creo que hay que tener un poco más de cuidado con lo que se publica. Al final cada uno tiene un equipo en el que juega y hay que tener respeto. Yo también he leído que podía estar cerca, pero ni mucho menos", ﻿explicó.

El jugador de 27 años también reconoció que este tipo de noticias le molestan, especialmente por las consecuencias que tienen en su entorno y los mensajes que recibe. "Sí, la verdad es que sí. Muchas veces sale una noticia y parece que, si no se cumple, se olvida rápido y no pasa nada. Voy conociendo cómo funciona este mundo y lo voy naturalizando, pero a veces me podría ahorrar muchos mensajes que me llegan por culpa de este tipo de noticias", confesó, no sin añadir que no es la primera vez que debe desmentir este tipo de especulaciones en redes sociales. "Incluso yo mismo tengo que entrar en Twitter ﻿para ver exactamente qué ha salido y poder responder a la gente que me pregunta".

El Atlético descarta cualquier operación

La versión del futbolista coincide con la que trasladan desde el propio Atlético de Madrid. Según informó la Cadena COPE, fuentes del club rojiblanco han negado cualquier posibilidad de incorporar al internacional español en enero﻿. "Fuentes del Atlético de Madrid han negado y descartado cualquier negociación o intención de fichar a Martín Zubimendi en enero. Si sale del Arsenal, el Chelsea sería el equipo más probable para ficharlo", ha explicado el periodista Antonio Ruiz.

De esta forma, el club colchonero queda completamente fuera de una ecuación que había ganado fuerza en los últimos días, sobre todo por el interés conocido del Arsenal en hacerse con los servicios de Julián Álvarez. Sin embargo, esta operación no cuenta con ningún fundamento ﻿para ninguna de las dos partes.

Chelsea y Real Madrid, atentos a Zubimendi

Con el Atlético fuera de escena, el Chelsea aparece como el destino que tendría más opciones de hacerse con sus servicios si finalmente decide cambiar de aires. El Real Madrid, un viejo aspirante a su fichaje, ha sido nuevamente relacionado con el centrocampista, cuyo perfil encajaría en la búsqueda de alternativas para reforzar la medular.

José Mourinho valora muy positivamente su incorporación para fortalecer la rotación del doble pivote y aportar mayor control en la zona central. El perfil del internacional español encaja en una medular que cuenta con alternativas interesantes pero que viene echando en falta un perfil tan concreto como el que representa Zubimendi. En estos momentos, Mourinho está rotando en el interior del centro del campo con Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga.

José Mourinho valora muy positivamente la posible incorporación de Martín Zubimendi.

En cualquier caso, su salida del Arsenal no es tarea sencilla. El conjunto londinense tiene contrato con el español hasta junio de 2030 y, según las informaciones que han circulado en el mercado, habría fijado en torno a los 80 millones de euros ﻿sus pretensiones económicas para negociar una posible venta.

Zubimendi, que llegó a Londres procedente de la Real Sociedad en 2025, no está teniendo todo el protagonismo esperado en los planes de Mikel Arteta, aunque cualquier movimiento dependerá tanto de la postura del Arsenal como de la voluntad del futbolista. Por ahora, lo único claro es que el Atlético no está en la carrera.