Mateu Alemany prepara un 'bombazo invernal' con Zubimendi y Julián Álvarez puede entrar en la operación

El mercado invernal podría traer un movimiento de enorme calado entre el fútbol español y la Premier League; el centrocampista del Arsenal está en la agenda rojiblanca y su situación en Londres abre la puerta a una operación que puede afectar al internacional argentino

El Atlético de Madrid ha comenzado a mover ficha de cara al próximo mercado invernal y uno de los nombres que maneja la dirección deportiva es el de Martín Zubimendi. El exjugador de la Real Sociedad no atraviesa su mejor momento en el Arsenal de Mikel Arteta, donde ha perdido casi por completo el protagonismo hasta el punto de que una posible salida en enero empieza a cobrar mucha fuerza en Inglaterra.

El centrocampista de San Sebastián, viejo anhelo del Real Madrid por cierto, se destaca como una oportunidad de mercado impresionante que pretende aprovechar ahora el club rojiblanco, que busca reforzar su centro del campo.

La información la adelanta RTVE, donde se ha llegado a apuntar que el internacional español "está cerca" del Atlético de Madrid. No es ningún secreto que el futbolista vasco está entre los objetivos prioritarios de la entidad colchonera en la próxima ventana de fichajes, un movimiento estratégico de primer orden en el fútbol europeo que lleva la firma de Mateu Alemany, director deportivo del Atlético, un auténtico referente en este tipo de refuerzos.

El fichaje podría afectar con enorme trascendencia a Julián Álvarez. El delantero argentino ya estuvo relacionado con el Arsenal el pasado verano y su situación en el Metropolitano sigue sin ser la ideal. De ahí que haya empezado a tomar fuerza la posibilidad de que ambos futbolistas puedan cruzar sus caminos, aunque por el momento no hay confirmación de que esa fórmula esté ni tan siquiera sobre la mesa.

Zubimendi pierde protagonismo en el Arsenal

La situación deportiva del centrocampista ha cambiado considerablemente desde su llegada a Londres. El Arsenal desembolsó alrededor de 70 millones de euros por el futbolista de la Real Sociedad, pero su segunda temporada en Inglaterra no está teniendo la continuidad esperada.

Los números de este curso hablan por sí solos. Zubimendi únicamente ha sido titular en uno de sus doce encuentros disputados, acumulando 380 minutos entre todas las competiciones. En la Premier League apenas alcanza los 100 minutos, una situación complicada para un internacional español que necesita continuidad para mantener su sitio en los planes de Luis de la Fuente.

Su tesitura es verdaderamente llamativa y contrasta con la confianza que le concedió Arteta durante buena parte de la pasada campaña. Fue titular en 34 de las primeras jornadas ligueras, pero acabó perdiendo protagonismo en el tramo decisivo del campeonato. También se apunta a algunos desencuentros con el técnico y a los problemas físicos que arrastró durante los últimos meses.

En este contexto, el Atlético aparece como una alternativa para recuperar su mejor versión.

Julián Álvarez, la otra pieza del posible bombazo

La operación también tiene las miradas puestas en Julián Álvarez. El argentino ya protagonizó uno de los grandes culebrones del pasado verano, cuando su nombre apareció relacionado con el Barcelona y posteriormente con el Arsenal. El Atlético, que pagó 75 millones de euros por su fichaje al Manchester City en 2024, no contempló facilitar su salida por una cantidad inferior a sus elevadas pretensiones.

De hecho, desde el Metropolitano llegaron a manejar una valoración cercana a los 150 millones de euros. El Arsenal tanteó su situación e incluso se habló de un posible entendimiento económico entre clubes, pero el delantero no terminó dando el paso para regresar a Inglaterra.

Ahora, su rendimiento tampoco está ayudando a despejar las dudas. Julián únicamente suma dos goles en lo que va de temporada y, aunque Diego Simeone sigue respaldándole públicamente, su relación con parte de la grada parece irreconciliable, lo cual está resultando determinante.

La coincidencia de intereses podría abrir una vía de negociación entre ambos clubes. Sin embargo, hay una diferencia económica importante entre las valoraciones de los dos futbolistas.

El Atlético busca refuerzos para enero

La posible llegada del internacional español también responde a una necesidad deportiva. El Atlético considera necesario incorporar efectivos en invierno, especialmente después de comprobar las dificultades que ha tenido para encontrar alternativas fiables en el centro del campo cuando han faltado Koke, Cardoso, Barrios o Hjulmand.

Ni Obed Vargas ni Rodrigo Mendoza han terminado de ofrecer las garantías esperadas para cubrir esas ausencias, por lo que Zubimendi encaja en el perfil que busca la dirección deportiva.

El ex de la Real Sociedad, que también estuvo relacionado con el Real Madrid antes de decantarse por el Arsenal, podría encontrarse ante una oportunidad para regresar a España para reforzar a uno de los proyectos más ambiciosos de LaLiga.