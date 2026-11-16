Carlos Alcaraz: "Me tomo mis precauciones, pero le estoy prestando muchísima atención junto a mi fisio"
El tenista español se ha mostrado muy feliz por el nivel de juego que ha tenido en la victoria contra Frances Tiafoe y también ha explicado que se encuentra bien de sus molestias en el tendón rotuliano de la rodilla derecha
Carlos Alcaraz ha dejado unas sensaciones magníficas en su estreno en las ATP Finals en donde ha ganado por un doble 6-2 a Frances Tiafoe, dejando claro que es el máximo favorito para ser campeón de este torneo. El tenista español ha jugado a gran nivel y no ha mostrado ningún problema en su rodilla derecha la cual tiene un pequeño vendaje de protección. Al término del encuentro, Carlos Alcaraz ha señalado que está trabajando para no tener molestias y que, de momento, está muy bien.
Carlos Alcaraz, que luce un vendaje en la zona del tendón rotuliano de su rodilla derecha, ha explicado que está bien y que está teniendo mucho cuidado, estando ayudado por su fisio. "Bueno, ¿me visteis moverme bien? ¿Me habéis visto moverme bien? Eso es todo lo que debo saber hoy. No, mi sensación es que me estoy moviendo normal. Muy bien, diría. Sí, es algo en lo que me fijo cada día y me tomo mis precauciones, pero le estoy prestando muchísima atención junto a mi fisio, haciendo todo lo que toca también fuera de la pista, para estar en buena forma y que mi rodilla no me dé muchos problemas. Ahora siento que me estoy moviendo realmente bien en pista. Todo lo he hecho y lo que he logrado, y voy a seguir teniendo cuidado, me ha llevado a este punto".
Carlos Alcaraz lleva una gran carga de partidos en este final de temporada ya que ha ganado el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París y ahora, casi sin descanso, se encuentra jugando las ATP Finals.
Carlos Alcaraz, feliz por su gran nivel de juego
Carlos Alcaraz se ha mostrado también feliz por el nivel de juego que está mostrando en este final de temporada. "No esa sensación, sinceramente, pero sí que me siento muy cómodo en cada aspecto del juego. Siento que soy mejor que mi rival en cada aspecto del juego. Me siento así a nivel mental, nada más. Cuando soy capaz de restar cada saque, cuando veo que no se mete en la mayoría de mi juego... me dejo llevar todo el rato. Cuando tengo esa sensación, todo va como la seda".
El tenista español ha analizado su victoria contra Frances Tiafoe. "Me preparé muy bien para el partido, tácticamente hablando. Simplemente intenté empezar con fuerza, bastante bien, tratando de presionarlo y hacerle saber que iba a ser una gran batalla. Estoy muy contento de empezar el torneo así, y espero poder seguir así. Diría que es la mejor sensación que he tenido hasta ahora en mi carrera durante esta parte de la temporada, y estoy muy contento con ello. Este año fue un poco inusual para mí, simplemente tuve muchos meses de competición. Eso me hizo venir aquí con mucha energía, con mucha ambición y hambre de partidos, y tengo hambre de más".
Carlos Alcaraz ha explicado que este año se ve con muchas opciones de ganar las ATP Finals, torneo que aún no tiene en su palmarés. "No he sentido que esta sea una ocasión especial o más especial que el resto. Jugar aquí siempre es un gran privilegio, es algo especial, porque te enfrentas a los mejores en una semana increíble. Me clasifique o no para semifinales, estar aquí siempre es una gran experiencia. Sí, ha sido un año diferente para mí, pero a la hora de afrontar este partido, no he sentido que fuese más especial que otros".
Por último, el español ha señalado que cada día que pasa se siente mejor jugando bajo techo. "Siempre he dicho que no soy nada malo en pista dura bajo techo. Solo sentía que había otros jugadores que eran un poco mejor que yo. Todo era cuestión de tiempo, de ganar más experiencia, de entender cómo debía jugar en estas condiciones. Me estoy acercando a ese punto, estoy empezando a entender cómo debo jugar, cómo se tiene que jugar al tenis bajo techo. Ya he ganado mucha experiencia. Cada día tengo más confianza en esta superficie. Estoy feliz por mostrar a todos que puedo jugar muy bien al tenis aquí. Puedo ir al cuerpo a cuerpo contra los grandes sacadores, con jugadores de golpes planos y potentes, y ganar este tipo de partidos. Estoy feliz por verme alcanzando ese nivel que siempre pensé que podía alcanzar".