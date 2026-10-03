Álvaro Valles: "Inconscientemente, uno lo piensa, pues creo que he hecho méritos, pero era un poco pesimista"

El cancerbero verdiblanco admite que, tras protagonizar sin duda "uno de los mejores momentos", si no el mejor, de su carrera, aunque conoce "la metodología de Luis de la Fuente" y su empeño en tirar de los que ya conoce, si bien tiene la conciencia "muy tranquila" y recalca: "Es uno de mis sueños"

"Estoy en mi casa, estoy disfrutando, he cumplido el sueño de debutar en Champions League con el club de mi vida y, sobre todo, es eso: el buen ambiente que hay, la alegría que hay dentro del vestuario. Somos una familia y también los resultados están acompañando, por lo que para mí creo que sí, que es uno de los mejores momentos de mi carrera", confiesa Álvaro Valles durante su entrevista con 'Informe Morrocotudo', donde lógicamente admitió que esperaba, como todos, una llamada de Luis de la Fuente en este parón de selecciones como premio a su gran estado de forma: "Inconscientemente, uno lo piensa".

Con todo, el meta rinconero disculpa en cierta forma al míster de 'La Roja': "Es verdad que España está a un nivel increíble y sabemos todos de la dificultad de entrar entre esos 25-26 jugadores, pero está claro que a todos nos gustaría estar ahí. Yo creo que he empezado LaLiga a un gran nivel. Es verdad que, sin la ayuda de mis compañeros, habría sido imposible. Creo que viene de la mano el nivel que está mostrando el equipo con el mío individual, y no sé si cerca o no, pero creo que he hecho méritos en esta primera parte para poder estar ahí. Tengo mi conciencia muy tranquila".

Para zanjar este asunto, no le habría extrañado una llamada de la selección española, máxime con la lesión del culé Joan García, aunque en el fondo confiesa que "era un poco pesimista" al respecto: "Es que también creo que todos sabemos un poco la metodología de Luis de la Fuente, que siempre intenta mantener el grupo y llevar a jugadores que ya han ido o que ya ha tenido él anteriormente (como el interista y ex compañero de Álvaro Valles Josep Martínez). Sabía que era complicado, pero está claro, que con la lesión de Joan, tenía un hilo de esperanza de poder ser llamado. Es uno de mis sueños".

Sus sueños en verdiblanco

"Otro de mis sueños es poder ganar un título con mi club y el más inmediato, poder repetir este año y estar entre los cuatro primeros, que sería algo muy grande para el Real Betis. Repetir en la Champions League y clasificarnos ahora entre esos mejores 24. Y creo que también mi mentalidad siempre ha sido muy madura desde joven, porque nunca he tenido miedo a salir de casa, a irme fuera a buscarme la vida. Mi sueño era éste, así que luché siempre por él".

Tutoría a Manu Gónzalez

"La ilusión que ves ahora a los más pequeños, que suben del juvenil o que suben del filial con el equipo... Intentas ayudarlos y hacerles ver que estar aquí es un premio y que, para lograr mantenerse aquí, hay que trabajar duro. Bueno, yo creo que Manu González en concreto tiene unas condiciones increíbles para estar en el fútbol de elite muchos años. Yo creo que, si sigue así, no va a tener ningún tipo de problema, porque es un chaval muy centrado y que trabaja muy bien. Yo lo intento ayudar lo máximo posible a él, y es verdad que él se deja ayudar y es muy fácil trabajar con él".

Objetivos ambiciosos

"Para nosotros en Champions está claro que el objetivo es estar entre los 24 y pasar de ronda; y, por supuesto, en LaLiga es estar lo más arriba posible y poder repetir esa clasificación a UCL que hicimos el año pasado, que creo que al club le daría un salto. Entiendo que intentar luchar por la cuarta plaza es la exigencia que tenemos que mantener y, promediando esta puntuación, es algo muy posible".

Mejoría respecto a la 25/26

"Bueno, yo creo que es más porque el año pasado venía de estar un año en blanco, que es algo que al final, quieras o no, por mucho que trabajes, pues se nota, y creo que la continuidad en este año está ayudando a que vuelva a alcanzar ese nivel mostrado anteriormente en la UD Las Palmas".