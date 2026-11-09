La ilusión de Álvaro Valles camino de su primera concentración con la selección española: "El buen inicio de curso del Betis dice mucho en todo esto"

Las cámaras de ESTADIO Deportivo han captado la llegada del portero de La Rinconada al aeropuerto de Sevilla, primer punto de un viaje con parada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF, antes de viajar a la República Checa o de recibir a Inglaterra en el Metropolitano de Madrid

El domingo no estuvo nada mal para el portero del Real Betis, Álvaro Valles: ante el Elche CF fue titular por decimosexto encuentro en esta 2026/2027 -12 jornadas de LaLiga EA Sports y las 4 de la UEFA Champions League-, sumó su séptima portería a cero y celebró un triunfo por 0-2 para encarar el parón liguero más fuertes que nunca en la cuarta posición, que da acceso a la máxima competición continental. Pues a pesar de todo ello, lo que el meta de La Rinconada no va a olvidar nunca es este lunes, 9 de noviembre, ya que será el primer día en una concentración de la selección española absoluta.

A sus 29 años, Álvaro Valles ha encontrado el premio a su espectacular rendimiento como verdiblanco y la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo ha sido testigo directo de esa ilusión cuando a primera hora de la mañana llegaba al sevillano aeropuerto de San Pablo para tomar un vuelo con destino a Madrid. "Bien, estoy muy ilusionado, con ganas de tenerlo todo de frente y nada, con ganas de disfrutar", ha explicado el cancerbero retornado hace un año al Real Betis sobre esta primera experiencia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"No, aún no he podido hablar con él (Luis de la Fuente). Ya hablaré con él cuando llegue a la ciudad deportiva pero nada, seguro que todo bien", ha añadido Álvaro Valles, doblemente feliz por el hecho de que esta alegría le haya tocado vivirla siendo jugador del Real Betis: "Sí, claro, al final la repercusión que tiene este club es distinta. Aparte, creo que el buen inicio de temporada que estamos haciendo, tanto en Liga como en Champions, pues también dice mucho. Y nada, a seguir trabajando y a disfrutar de estos días con la selección".

"Sí, por supuesto que es un regalo. Sobre todo, para mí, porque me da más fuerza para seguir mejorando y para seguir creciendo como futbolista", ha expresado Álvaro Valles, a quien se le pasó toda su carrera por delante de los ojos cuando le comunicaron que su nombre estaba entre los pronunciados por el seleccionador español para los partidos contra la República Checa, a domicilio el próximo jueves día 12, y contra Inglaterra, el domingo 15 en casa. "Todo cuando empezamos de pequeñito, pues soñamos con este tipo de cosas y, como te he dicho antes, a disfrutarlo mucho, a aprender de los mejores y esperemos que sean muchos más".