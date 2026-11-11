Larcamón recibe, al menos, una buena noticia para el sábado

Aimar Duñabeitia ya se ha recuperado de su lesión y estará en el duelo que el sábado enfrenta al Sporting ante al Real B en Zubieta

Buenas noticias para el Sporting después del palo del pasado fin de semana. El defensa central Aimar Duñabeitia ha vuelto este miércoles a entrenarse con el grupo, en la primera sesión de preparación para el partido del sábado ante la Real Sociedad B (16:15 horas, Zubieta).

El central vasco sufrió unas molestias musculares durante los entrenamientos de la pasada semana, lo que le impidió entrar en la convocatoria de Nicolás Larcamón para el encuentro frente al Valladolid. El técnico argentino ya apuntó entonces que no se trataba de una lesión de gravedad, como se ha podido comprobar.

Su evolución en los dos entrenamientos que restan antes del partido determinará si puede estar disponible para viajar a Zubieta. El Sporting tiene previsto desplazarse a San Sebastián el viernes a primera hora de la tarde.

Seis jugadores del Sporting siguen de baja

Pese al regreso de Dañobeitia, el equipo astur arrastra una plaga de lesionados que no mengua a la velocidad que le gustaría a su técnico.

En ese sentido, Alejo Sarco, que también se perdió el último encuentro por unas molestias musculares, continúa sin incorporarse al trabajo con el grupo. El delantero argentino no sigue el mismo ritmo de recuperación que Duñabeitia y fue una de las seis ausencias de la sesión.

Junto a Sarco, tampoco participaron Pablo García, Antonio Casas, Konrad de la Fuente, César Gelabert y Manu Rodríguez, todos ellos por lesión. Juan Otero sí completó el entrenamiento con normalidad, aunque no podrá jugar ante la Real Sociedad B después de haber sido expulsado en la pasada jornada.

Por otro lado, Nikita Iosifov y Andrés Ferrari volvieron a entrenarse con el grupo. Ambos reaparecieron el pasado domingo frente al Valladolid, cuando entraron al campo en la segunda parte, y ya trabajan con normalidad para estar a disposición de Larcamón.

El Sporting, presente en el CTA

Por otro lado, el Sporting también fue noticia por el análisis de una jugada de su duelo ante el Valladolid que se llevó a cabo en 'Tiempo de Revisión' del CTA.

Allí, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) detectó un error arbitral que, en su caso, benefició al cuadro sportinguista. El CTA entiende que tras un centro al área del Sporting, el balón golpea en el brazo de Juric, que está muy próximo al cuerpo, y el contacto se produce fuera del área, por lo que "la mano no es punible y el árbitro debió dejar continuar el juego". En su caso, pitó falta del jugador balcánico del Valladolid.