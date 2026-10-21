García Plaza, con Ure, Stassin e Isaac Romero disponibles, decide sus preferencias en la delantera del Sevilla: dos fórmulas y pistas definitorias

García Plaza, tras tres partidos sin uno de ellos, contará con sus tres delanteros ante Osasuna y determinará su orden de prioridades, con certezas indiscutibles tanto si sale con un punta como con dos, lo que es posible

Por primera vez en los tres últimos partidos, Luis García Plaza contará con todo su armamento arriba contra Osasuna, una vez que ya tiene disponibles a Robbie Ure, Lucas Stassin e Isaac Romero.

La lesión contra el Depor del belga provocó que no estuviera contra Barcelona ni Levante, y cuando reapareció contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el que faltaba era el lebrijano debido a la polémica expulsión que sufrió en el Ciutat de Valencia por su celebración en el 2-3. El partido de sanción le impidió estar en la capital de España, por lo que Robbie Ure ha sido el único que se ha encontrado apto para estas tres citas.

Ante la imposibilidad de partir con dos puntas para no quedarse sin alternativas en el banquillo, García Plaza ha partido con una sola referencia ofensiva y siempre ha sido el escocés, titular contra Barcelona, Levante y Real Madrid.

Muy activo contra los azulgranas, Ure estrenó su casillero anotador contra los granotas, lo que, junto a que Stassin acababa de recuperarse, le permitió mantenerse como titular, si bien pasó prácticamente inadvertido contra los madridistas.

Isaac Romero vuelve y abre la opción de dos puntas, en la que entraría

Sin embargo, Isaac Romero volverá a la convocatoria contra Osasuna y García Plaza dispondrá de nuevo de la posibilidad de elegir entre sus tres arietes, incluso de partir con un 4-4-2 y juntar a dos arriba.

Las bajas en el centro del campo, pues Kochorashvili no entrenó hoy con el resto y, de momento, es duda, y a Guridi no se le espera, podrían propiciar que vuelva a los dos delanteros al menos que repitiera con Peque en la media punta. De ser así, Isaac Romero tendría el sitio asegurado, pues García Plaza lo considera el mejor complemento para Ure o Stassin.

Ventaja para Stassin con un solo delantero por los precedentes

En cambio, si insiste con un solo punta, está descartada su presencia como titular, pues no contempla al lebrijano como única referencia goleadora a pesar de que ya lleva dos dianas este curso.

En dicha situación, el puesto se lo disputarían el escocés y el belga y, a priori, después de la última actuación del ex del Sirius, podría partir con ventaja el futbolista cedido por el Saint-Étienne.

Lo cierto es que los tres solo han coincidido en tres partidos, y en el primero de ellos, ante el Espanyol, Stassin estaba recién llegado y entró en la segunda parte. Ure fue titular en ese partido para después ser sacrificado contra el Valencia, en el que juntó a Stassin con Isaac Romero. La última vez que entraron todos en la lista fue contra el Deportivo y García Plaza se decantó por el belga en solitario, lo que, sin duda, da pistas de lo que podría hacer contra Osasuna.

Sea como fuera, su decisión determinará en cierto modo sus preferencias en la ofensiva, tanto como una fórmula como con otra.